Какой будет погода 13 июня в Бердске: сегодня обязательно нужно высаживать бобы на огороде

Какой будет погода 13 июня в Бердске и Новосибирске, прогноз от ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».
Ночью 13 июня 2021 +8...+10
Днем +18...+20.
Северо-западный ветер ночью 3-8 м\с, а днем 6-11 м\с.
Атмосферные явления на 13 июня - переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь.
14 июня потеплеет до +23...+25oC.
Народный праздник Еремей-бобовник отмечается 13 июня 2021 года.
Традиции и обряды
«Еремей начал, Еремей и закончил». В этот день завершается посевная кампания, которая началась месяцем ранее. Особое внимание уделяется посадке бобовых культур.
В этот день принято заниматься повседневными делами или просто отдыхать. Люди уделяют время дому, семье, устраивают посиделки в кругу друзей или родных.
ПриметыНенастный день – зима будет суровой.
На Еремея-бобовника выдался теплый ясный день, значит, будет много хлеба.
Много росы – к ясной погоде.
Вечером нет росы – на следующий день будет дождь.
Чем дольше идет дождь, тем скуднее будет урожай.
Утренний туман означает, что будет много грибов.
Пауки плетут паутину – к погожим дням.
В этот день слушают кукушку. Если она кукует тихо и редко, значит, погода в ближайшие дни будет плохой.
Чтобы урожай большой собрать, нужно сев закончить до того, как кукушка куковать начнет.