Какой будет погода 13 июня в Бердске: сегодня обязательно нужно высаживать бобы на огороде
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Какой будет погода 13 июня в Бердске: сегодня обязательно нужно высаживать бобы на огороде

6:30:506/13/2021Фото: https://pixnio.com/
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13 июня - переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь.

13 июня может пойти дождь в Бердске

Какой будет погода 13 июня в Бердске и Новосибирске, прогноз от ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

Ночью  13 июня 2021 +8...+10

Днем +18...+20.

Северо-западный ветер ночью 3-8 м\с, а  днем 6-11 м\с.
Атмосферные явления на 13 июня - переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь.

14 июня потеплеет до +23...+25oC.

Народный праздник Еремей-бобовник отмечается 13 июня 2021 года.

Традиции и обряды

«Еремей начал, Еремей и закончил». В этот день завершается посевная кампания, которая началась месяцем ранее. Особое внимание уделяется посадке бобовых культур.

В этот день принято заниматься повседневными делами или просто отдыхать. Люди уделяют время дому, семье, устраивают посиделки в кругу друзей или родных.

Приметы

Ненастный день – зима будет суровой.

На Еремея-бобовника выдался теплый ясный день, значит, будет много хлеба.

Много росы – к ясной погоде.

Вечером нет росы – на следующий день будет дождь.

Чем дольше идет дождь, тем скуднее будет урожай.

Утренний туман означает, что будет много грибов.

Пауки плетут паутину – к погожим дням.

В этот день слушают кукушку. Если она кукует тихо и редко, значит, погода в ближайшие дни будет плохой.

Чтобы урожай большой собрать, нужно сев закончить до того, как кукушка куковать начнет.

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