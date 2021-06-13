Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 13 июня 2021 в России и мире
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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 13 июня 2021 в России и мире

7:40:206/13/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Перечень праздников и важных памятных дат России и мира на 13 июня 2021 года.

открытка
13 июня - День работников легкой промышленности

• День маленького путешествия
• Праздник куролесов
• День рождения булавки
• День святого Антония - покровителя влюблённых, животных и всех отчаявшихся (Anthony of Padua Feast Day)
• День работников текстильной и лёгкой промышленности
• День швейной машинки (Sewing Machine Day)
• Праздник Луганской иконы Божией Матери
• Международный день натуриста (День нудиста)
• День магических кругов (Magic Circles Day)
• Международный день метания топора (International Axe Throwing day)
• Праздник иконы Божией Матери Чолнская
• День расового единства (Race Unity Day)
• Международный день распространения информации об альбинизме (International Albinism Awareness Day)
• Всемирный день бамии (World Okra Day)
• Всемирный день софтбола (World Softball Day)
• День божьих коровок
• День памяти святого апостола от 70-ти Ерма Далматского
• День памяти святого мученика Ермия Команского
• День любителей кексов (Cupcake Lover`s Day) - США
• День детей (National Children`s Day) - США
• День сорняков в саду (National Weed Your Garden Day) - США
• День кухонного недотёпы (National Kitchen Klutzes of America Day) - США
• Шавуот - Израиль
• День матери (Mammendag) - Люксембург
• День осведомлённости о насилии в отношении женщин и детей (Abused Women and Children`s Awareness Day) - США
• День канадских рек (Canadian Rivers Day) - Канада
• День писателя (Dia del Escrito) - Аргентина
• День отца (Father`s Day) - Бельгия, Австрия
• День «случайного света» (National Random Acts of Light Day) - США
• Фестиваль африканской диаспоры (Odunde Festival) - США
• День венгерских изобретателей (Magyar Feltalalok Napja) - Венгрия
• День военной жандармерии (Swieto Zandarmerii Wojskowej) - Польша
• День памяти мучеников в Сулеймании - Ирак
• День осведомлённости детей об американской многонациональности (Multicultural American Child Awareness Day) - США
• Именины у Антона, Романа, Николая, Люциана, Поликарпа, Кристины, Бориса, Филиппа
• Еремей Бобовник (Еремей Распрягальник)

Важные события

1837 цесаревич Александр Николаевич (будущий император Александр II) вступил в пределы Сибири. Достигнув 15 (3 по старому стилю) июня Тобольска – конечной точки путешествия в Азии, наследник со свитой на следующий день повернули обратно. Сибирь произвела на великого князя крайне благоприятное впечатление.
1860 учреждение Государственного банка России.
1877 в ходе Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. произошло Зивинское сражение между войсками русской императорской армиии и армией Османской империи.
1892 в Киеве пущен первый в Российской империи электрический трамвай.
1909 русская Дума приняла закон об усилении русификации Финляндии.
1912 в Москве торжественно открыт Музей изящных искусств имени императора Александра III.
1921 Новониколаевск становится центром Новониколаевской губернии.
1937 Алексей Толстой по телефону диктует статью «Родина!» для газеты «Известия» в связи с приговором «по делу троцкистско-бухаринской банды – Тухачевского, Якира и др.» Писатель диктует: «…Мне не нужно будет много слов, чтобы узнать врага. Я узнаю его по чуждому блеску глаз…»
1955 в СССР опубликовано сообщение об открытии ставшего знаменитым месторождения алмазов в Якутии – кимберлитовой трубки «Мир».
1960 в Бийске запущена трамвайная система.
196 1в Калуге Юрий Гагарин заложил первый камень в фундамент здания первого в мире музея космонавтики.
1969 создан Ярославский государственный университет.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend

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