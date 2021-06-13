Какой сегодня церковный праздник 13 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
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13.06
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Какой сегодня церковный праздник 13 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:046/13/2021Фото: pixabay
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Сегодня нельзя поднимать найденные иголки и булавки - с ними можно поднять к себе неприятности и проклятья - именно на острые предметы делали наговоры.

церковь
Сегодня поста нет

Православные праздники 13 июня

Апостола от 70-ти Ерма (Ермия)

Народные праздники


Еремей-бобовник

Этот народный праздник почитают память двух святых: апостола от 70 Ерма (Ермия) Далматского, епископа и мученика Ермия Команского.

К этому сроку завершаются посевные работы. Особое внимание уделяется посадке бобовых культур.

Свободное время люди уделяют работе по дому, общению с семьей и посиделкам с приятелями.

Долгий дождь в этот день предвещает скудный урожай.

Приметы


  • Чем обильнее роса к вечеру, тем жарче завтра.
  • Нет росы вечером – ждите завтра дождя.
  • Шиповник закрывает свои бутоны ранее 18 часов – дождь недалече.
  • Если пчелы роем гудят на цветущей рябине – завтра будет ясный день.
  • Ненастье этим днем – к суровой зиме.


Источник: my-calend

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