Какой сегодня церковный праздник 13 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 13 июняАпостола от 70-ти Ерма (Ермия)
Народные праздники
Еремей-бобовник
Этот народный праздник почитают память двух святых: апостола от 70 Ерма (Ермия) Далматского, епископа и мученика Ермия Команского.
К этому сроку завершаются посевные работы. Особое внимание уделяется посадке бобовых культур.
Свободное время люди уделяют работе по дому, общению с семьей и посиделкам с приятелями.
Долгий дождь в этот день предвещает скудный урожай.
Приметы
- Чем обильнее роса к вечеру, тем жарче завтра.
- Нет росы вечером – ждите завтра дождя.
- Шиповник закрывает свои бутоны ранее 18 часов – дождь недалече.
- Если пчелы роем гудят на цветущей рябине – завтра будет ясный день.
- Ненастье этим днем – к суровой зиме.
Источник: my-calend