Мощная магнитная буря 13 июня 2021: Время геомагнитного шторма неотвратимо приближается
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Мощная магнитная буря 13 июня 2021: Время геомагнитного шторма неотвратимо приближается

5:45:416/13/2021,Маргарита МартыноваФото: Pixabay.com
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Во время магнитных бурь растет число инфарктов, гипертонических кризов, число суицидов и преступлений.

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Магнитное поле Земли отвечает на изменение магнитного поля Солнца бурями. С солнечной активностью, с вспышками и взрывами на поверхности звезды напрямую связано появление хаотических всплесков колебаний силовых линий магнитного поля нашей планеты. Дополнительная электромагнитная активность в окружающей среде негативно влияет на здоровье метеозависимых людей.

Кто попадает в клуб метеопатов, чьё здоровье зависит от магнитных бурь?
Это гипертоники и гипотоники, люди перенесшие инфаркты и инсульты, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это люди с расстройствами психики и болезнями нервной системы, страдающие астеническим синдромом после тяжелых болезней и операций.
Под влияние магнитных бурь попадают дети, их растущий организм и формирующаяся психика особенно чувствительны к колебаниям магнитного поля. Будущие мамы - беременные женщины тоже находятся в зоне риска.

13 июня 2021 года первая половина дня до 15 часов будет спокойной и не принесёт неприятностей здоровью метеопатов. Обстановка в магнитном пол Земли спокойная, стабильная, возмущения практически не заметны, сила колебаний не превысит 3 балла. С 15 часов ожидается усиление “качки” в магнитосфере, до 21 часа сила колебаний будет расти и в пике достигнет значения 4 балла, к полуночи ожидается спад активности. Магнитная буря будет утихать до следующего утра.
Напомним, что сильнейший магнитный шторм начнется на Земле 15 июня. Сегодня по классификации специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца пройдет малая геомагнитная буря.

Что чувствуют метеопаты в часы и дни активного Солнца?
Магнитные бури вызывают различные осложнения в здоровье человека, а именно:
- Головную боль, мигрень;
- Скачки давления;
- Нарушения сна;
- Трудности в дыхании, одышку;
- Слабость, упадок сил;
- Расстройства психики, нервные срывы, болезненная реакция на звуки и свет.
Во время магнитных бурь растет число инфарктов, гипертонических кризов, число суицидов и преступлений.

Что помогает человеку легче пережить магнитную бурю?
- Для снятия стресса принимайте мягкие успокоительные настойки зверобоя, пустырника, валерианы;
- Соблюдайте режим дня, высыпайтесь, не переедайте, пейте больше воды;
- Откажитесь от табака и алкоголя;
- Больше проводите времени на природе на свежем воздухе;
- Избегайте скандалов и ссор, не участвуйте в конфликтах, оптимистичней смотрите на мир вокруг.

Как переносят магнитные бури наши читатели?
Сергей Давыдович, 67 лет:
- Повышается давление, все болячки обостряются, болит сердце. Тревожно себя чувствую.
Евгения Сергеевна, 46 лет:
- Головные боли мучают, мигрень. Сил нет работать. Устаю очень. Нервничаю и переживаю по пустякам, часто расстраиваюсь до слез.
Вера Александровна, 55 лет:
- Ноги болят, суставы. Тяжело дышать, не хватает воздуха. Сильно скачет давление. Плохо сплю, снятся кошмары. Утром голова болит и сердце учащенно бьется.

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