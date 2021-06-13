Заводу в Бердске перекрыли газ на три месяца: Производство бетона остановлено

Завод по производству бетона в Бердске остановил работу из-за отключения газа на три месяца по требованию суда. Как сообщили в пресс-службе управления ФССП по Новосибирской области, проверка надзорных органов показала, что предприятие не соблюдает правила промышленной безопасности. В частности, обнаружили нарушения в содержании и использовании газовой установки.
Суд дал заводу 90 дней на устранение проблемы. Все это время предприятие работать не будет. Если же завод нарушит требование на запрет, то директора ждет крупный штраф.
Нарушение требований техники безопасности может привести к гибели людей.
Как сообщал "Курьер. среда. Бердск", 8 июня в цехе по производству триплексных стекол в Академгородке взорвались газовые баллоны. Погибла молодая лаборантка. После смерти работницы в цехе с химикатами возбудил уголовное дело СКР по Новосибирской области. Следствие считает главной причиной трагедии нарушение техники безопасности при обращении с химическими веществами.
В производственном цехе индивидуального предпринимателя, расположенном по ул. Плотинная, произошел пожар. При тушении огня пожарные обнаружили тело женщины с телесными повреждениями, полученными в результате термического воздействия. Погибшей оказалась 31-летняя жительница Новосибирска, которая работала в цехе.
СКР по Новосибирской области по результатам проведенной доследственной проверки по факту смерти женщины возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти, рассказала и. о. старшего помощника руководителя регионального управления СКР Татьяна Дмитриева.