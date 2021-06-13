Российская сборная проиграла с разгромным счетом Бельгии в День России на старте Евро-202 на домашней арене
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Российская сборная проиграла с разгромным счетом Бельгии в День России на старте Евро-202 на домашней арене

8:37:266/13/2021Фото: vk.com
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По ходу первого тайма тренерский штаб сборной России сделал две вынужденные замены - из-за травм поле покинули защитник Юрий Жирков и полузащитник Далер Кузяев.

Россияне пыталась отыграться, но бельгийцы оказались сильнее

Сборная России по футболу проиграла команде Бельгии со счетом 0:3 в матче первого тура группового этапа Евро-2020. Игра состоялась 12 июня на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге.
С первых минут гости дали понять, что настроены на победу. Россияне пыталась отыграться, но бельгийцы оказались сильнее.

На 10-й минуте счет в матче открыл форвард бельгийцев Ромелу Лукаку после ошибки защитника россиян Андрея Семенова. Он не смог выбить мяч после кросса в российскую штрафную, позволив Лукаку развернуться и пробить точно в угол ворот.

На 34-й минуте защитник Тома Менье удвоил преимущество бельгийцев. В конце встречи Лукаку оформил дубль и довел счет до крупного.

По ходу первого тайма тренерский штаб сборной России сделал две вынужденные замены - из-за травм поле покинули защитник Юрий Жирков и полузащитник Далер Кузяев.

Напомним, что чемпионат Европы по футболу в этом году проходит с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Во втором туре команда Станислава Черчесова 16 июня встретится со сборной Финляндии в Санкт-Петербурге. В заключительном матче группового этапа российская команда 21 июня сыграет с датчанами в Копенгагене. Бельгия 17 июня там же проведет встречу с командой Дании.

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