Путин разрешил пожарным проверять документы и запрашивать персональные данные
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Путин разрешил пожарным проверять документы и запрашивать персональные данные

8:57:166/13/2021
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Основанием для этого являются подозрения в совершении преступления, связанного с возгоранием.

люди, дача
Пожарных инспекторов наделили правом проверять документы граждан

Владимир Путин наделил сотрудников государственного пожарного надзора (ГПН) МЧС России правом проверять документы граждан при проверке сообщений по фактам пожаров. Такая норма теперь закреплена в федеральном законе, который подписал  президент РФ. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации

"Должностные лица федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности, при рассмотрении находящихся в производстве дел об административных правонарушениях по фактам пожаров, а также в связи с проверкой сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях, связанных с пожарами, вправе <...> требовать предъявления документов, удостоверяющих личность граждан, если имеются основания подозревать их в совершении преступления, связанного с пожаром, либо если имеется повод для возбуждения в отношении данных граждан дела об административном правонарушении в области пожарной безопасности", - сказано в законе.

Данные полномочия нужны дознавателям ГПН для оперативного установлению лиц, виновных в возникновении пожаров.

Федеральный закон вносит изменения в отдельные акты в связи с принятием закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ".

Сотрудники госпожнадзора также могут вызывать должностных лиц организаций и граждан, получать от них необходимые объяснения, справки, документы и их копии при проверке заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях, связанных с пожарами.

Кроме того, у ГПН также появилось право запрашивать и получать на безвозмездной основе по мотивированному запросу от организаций, в том числе больниц, персональные данные граждан, погибших или пострадавших при пожаре. Теперь сотрудники надзора могут беспрепятственно при предъявлении служебного удостоверения посещать организации, знакомиться с необходимыми документами и материалами, имеющими отношение к производству по делам об административных правонарушениях, проверке заявлений и сообщений о преступлениях, связанных с пожарами.

Сотрудники ГПН вправе потребовать от граждан покинуть зону пожара, не вызывая для этого полицию.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", до сих пор, дознаватели отдела надзорной деятельности могли прийти в организации и на предприятия только в рамках плановой проверки. Исключения составляли ЧП с гибелью людей, после которых проводились масштабные проверки по всей стране. Например, как сопле пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня".

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