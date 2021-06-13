Путин разрешил пожарным проверять документы и запрашивать персональные данные

Владимир Путин наделил сотрудников государственного пожарного надзора (ГПН) МЧС России правом проверять документы граждан при проверке сообщений по фактам пожаров. Такая норма теперь закреплена в федеральном законе, который подписал президент РФ. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации
"Должностные лица федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности, при рассмотрении находящихся в производстве дел об административных правонарушениях по фактам пожаров, а также в связи с проверкой сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях, связанных с пожарами, вправе <...> требовать предъявления документов, удостоверяющих личность граждан, если имеются основания подозревать их в совершении преступления, связанного с пожаром, либо если имеется повод для возбуждения в отношении данных граждан дела об административном правонарушении в области пожарной безопасности", - сказано в законе.
Данные полномочия нужны дознавателям ГПН для оперативного установлению лиц, виновных в возникновении пожаров.
Федеральный закон вносит изменения в отдельные акты в связи с принятием закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ".
Сотрудники госпожнадзора также могут вызывать должностных лиц организаций и граждан, получать от них необходимые объяснения, справки, документы и их копии при проверке заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях, связанных с пожарами.
Кроме того, у ГПН также появилось право запрашивать и получать на безвозмездной основе по мотивированному запросу от организаций, в том числе больниц, персональные данные граждан, погибших или пострадавших при пожаре. Теперь сотрудники надзора могут беспрепятственно при предъявлении служебного удостоверения посещать организации, знакомиться с необходимыми документами и материалами, имеющими отношение к производству по делам об административных правонарушениях, проверке заявлений и сообщений о преступлениях, связанных с пожарами.
Сотрудники ГПН вправе потребовать от граждан покинуть зону пожара, не вызывая для этого полицию.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", до сих пор, дознаватели отдела надзорной деятельности могли прийти в организации и на предприятия только в рамках плановой проверки. Исключения составляли ЧП с гибелью людей, после которых проводились масштабные проверки по всей стране. Например, как сопле пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня".