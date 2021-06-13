Можно ли работать в огороде на Еремея Распрягальника 13 июня и с кем нужно общаться сегодня?

К 13 июня все заканчивали посевные работы в поле. Главным делом сегодня считалось -дать лошадям отдых. Поскольку в православии сегодня почитается апостол от семидесяти Ерма, то день в народе называли Еремей Распрягальник. Лошадей распрягали и давали им отдыхать.
Их не просто оставляли в покое. В благодарность за тяжелый весенний труд их чистили, снимали всю упряжь с них, водили к реке накупаться. Кормили самым вкусным кормом и не давали вообще им никакой работы. Тем, кто сегодня садился на лошадь или обратно надевал упряжь, грозили беды, пропажа урожая, а животное могло сбежать от хозяина или сильно заболеть.
Внимание перебрасывали в огороды - сегодня нужно обязательно высадить много бобов. Этот питательный продукт запасали на зиму - его пищевая ценность очень высока. Второе название дня Еремей Бобовник.
По лунному календарю сегодня очень благоприятный день для любых огородных работ -растущая Луна в очень плодородном знаке Рака. Можно сеять любые культуры и высаживать любую рассаду.
Запреты 13 июня
В этот день строго запрещалось грустить и ходить с плохим настроением. Поэтому старались сегодня общаться только с теми, у кого хорошее настроение. День проводили с шутками, считая, что чем веселее день проведешь, тем больше радости будет в этом году.
Особым запретом в этот день был запрет на подъем всяких мелочей, а особенно булавок и иголок с земли. Н всякие такие мелкие предметы, в том числе монеты, часто делались заговоры на болезни. А если человек просто носил булавку от сглаза при себе, то именно сегодня булавки могли упасть с одежды, накопив много негативной энергии. Поэтому поднимать такие находки с земли было опасно.
Нельзя было сегодня затевать ссоры и повышать голос друг на друга, пугать кого-то, даже шутливо, - можно было притянуть к себе неприятности.
Приметы 13 июня
Обилие росы на траве обещало жаркий день на завтра.
Шиповник и другие цветы закрывают бутоны - готовятся к дождю.
Если зацвела калина - будет клевать язь.
Чем хуже погода сегодня, тем холоднее зима будет.
Пчелы сильно гудят - завтра жара будет.