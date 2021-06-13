Четверо погибли и пятеро пострадали в страшном ДТП: Выжила только девочка из Nissan Qashqai

Уголовное дело возбудили после ДТП с четырьмя погибшими в Свердловской области. Смертельная авария с двумя легковыми автомобилями произошла 12 июня на 136-м километре автодороги Ивдель - Ханты-Мансийск возле поселка Атымья.
Как сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, дело возбуждено по статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более людей".
По уточненной информации погибли четыре человека, в том числе ребенок. Еще пятеро, включая двоих детей, получили травмы.
Горелых отметил, что предполагаемая причина столкновения — выезд на встречную полосу водителя Nissan. Все погибшие находились в салоне этого автомобиля.
Выжить в Nissan удалось только девочке 2006 года рождения, которую госпитализировали с многочисленными травмами.
Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, губернатор поручил минздраву оказать необходимую помощь пострадавшим в ДТП.
"Часть пострадавших госпитализируют в ближайшие медучреждения, которые находятся в Ханты-Мансийском автономном округе. Другим медпомощь оказана на месте", — уточнили в региональном правительстве.
Кроме того губернатор поручил всем профильным министерствам и местным властям при необходимости оказать всю необходимую помощь.
"Из первоначальной информации следовало, что при столкновении двух легковых автомобилей Nissan Qashqai и Geely на трассе Ивдель — Югорск примерно в 10 км от границы Свердловской области и ХМАО... В реальности ситуация оказалась драматичнее. Оба транспортных средства имеют номера 86 региона, это ХМАО. Одна машина из Приобья, вторая — из Сургут", — сообщил Горелых.