Экс-помощник президента РФ предложил силой вернуть Украину: Кравчук ответил

Экс-помощник президента России Владислав Сурков предложил силой вернуть Украину:
«Конечно, силой. Силой! Сила бывает разная, не только военная. Есть еще сила спецслужб, она другая. Есть сила, так называемая, мягкая, пресловутый термин, но она тоже существует. Есть сила экономического влияния, политического влияния».
По его мнению, мир «устает от Украины», а Россия выигрывает международную ситуацию.
В ответ первый президент Украины Леонид Кравчук заявил ОСН ТВ, что Сурков выдает желаемое за действительное.
«Я думаю, что Сурков сознательно перекручивает факты. Если брать ситуацию в мире год назад и сегодняшнюю ситуацию, то мы увидим, что она кардинально поменялась не в пользу России», — высказался Кравчук.
Он считает, что влияние России на постсоветском пространстве снижается, а Украина, напротив, наращивает политическое влияние и реформирует вооруженные силы.
«Таким образом, у меня вопрос: какие основания у господина Суркова говорить, что ситуация улучшилась, и что Россия готова военной, экономической или политической силой взять Украину. Мне кажется, что тут выдается желаемое за действительное», — заявил бывший украинский лидер.
Он напомнил заявление президента США Джо Байдена о том, что России не позволят постоянно нарушать суверенитет, демократию и территориальную целостность союзников, прежде всего, Украины.