Материнский капитал-2021: Отцам-одиночкам полагается 483,8 тыс. рублей на первого ребенка и 639,4 тыс. - на второго

Материнский капитал смогут получить папы, воспитывающие ребенка в одиночку. Минтрудом подготовлен законопроект о внесении изменений в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Документом предлагается расширение круга лиц, получающих право на государственную поддержку.
Сертификат на материнский (семейный) капитал смогут получить мужчины, одиноко воспитывающие второго, третьего ребенка или последующих детей, рожденных после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года, в случае смерти матери детей, не являющейся гражданкой России, либо лишения ее родительских прав.
С 1 января 2021 года маткапитал вырос на 3,7%, и составил 483,8 тыс. рублей на первого ребенка и 639,4 тыс. рублей - на второго. За получением документа нужно обратиться в территориальный орган ПФР или МФЦ. Для оформления сертификата на материнский капитал одиноким отцам нужно будет обратиться в Пенсионный фонд Российской Федерации.
Материнский (семейный) капитал является мерой господдержки российских семей в рамках национального проекта «Демография». С 2007 года на выплату имеют право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребёнок, если до этого не возникало или не оформлялось право на материнский капитал. С 1 января 2020 года материнский (семейный) капитал выдают уже при рождении первенца.