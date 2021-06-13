Почему «Партия пенсионеров» активизировалась в Бердске за три месяца до выборов в Госдуму и горсовет и чьи голоса спойлер хочет отнять

Скоро выборы. И уже проснулись желающие получить депутатские мандаты и в Госдуме, и в горсовете Бердска. Вновь всплыла «Партия пенсионеров», которая, судя по ее «богатой» истории, возникает аккурат перед очередными выборами. В Бердске «пенсионеры» открыли офис с участием мэра Евгения Шестернина, сообщал «Курьер. Среда. Бердск», принимают посетителей, собирают подписи за повышение пенсий. И четко заявили о своей позиции — сместить в Бердске депутатов-самовыдвиженцев, которые не имеют отношения к «Единой России».
То, что молодых «пенсионеров» выдвигает на округа бердских независимых кандидатов местная элита, сами партийцы отрицают. Как и то, что у них растут медвежьи уши «Единой России».
Почем партия?
Любая партия может быть зарегистрирована только с согласия президента. И делают это люди, являющиеся так называемыми держателями таких партий. Теперь, вероятно, и «пенсионеров» нарядили. Некий политтехнолог Андрей Богданов контролирует деятельность чуть ли не половины зарегистрированных в России партий, которые время от времени используются в определенных целях.
Несколько лет назад Богданов объявил о продаже нескольких партий. «Союз горожан», «Гражданскую позицию» и «Народного альянса» (и еще около десятка) он продавал по $250 000 за штуку. Это себестоимость мероприятий по смене руководства партии на предложенных покупателем людей.
Если покупателя интересует не юридическая оболочка, а работающая структура, это тоже можно устроить: в договоре уточняется, что в пакет услуг входят организация внутрипартийного голосования по предложенным вопросам, передача отчетов в Минюст и прочее. Но это будет стоить уже других денег, уточнял Богданов «Ведомостям»: сопровождение деятельности партии в течение года обойдется в $1 млн.
По словам Богданова, интерес к предложению могут проявить в первую очередь крупные бизнес-структуры, участвующие в региональных выборах.
Для глупого избирателя
- С «Партией пенсионеров» все понятно. Их цель — отнять голоса, например, у коммунистов (но не только). У таких малых партий основная функция — спойлерство. Год назад «Партия пенсионеров», ничего особо не делая, в Новосибирской области преодолела 5%. Единственный пенсионер, который прошел от партии, недавно сдал мандат и теперь на его месте бизнесмен. Реального отношения к нуждам пенсионеров она не имеет. После выборов в законодательное собрание мы не слышали никаких инициатив, направленных на защиту пенсионеров или предпенсионеров. Это такой стимулятор, который расчехлили перед выборами в Госдуму. Вероятность того, что эта партия используется для того, чтобы отнять голоса у оппонентов «Единой России», очень высокая, - прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» политический обозреватель «Тайги.инфо» Алексей Мазур.
По его словам, единороссам выгодно, чтобы все голоса были размыты на множество кандидатов от разных партий.
- То, что «Партия пенсионеров» является системной партией, контролируемой из Москвы, это хорошо известно и никаких сомнений не вызывает, - утверждает Мазур.
Он считает, что «почти наверняка» партия является проектом «ЕР» для размытия голосов на выборах.
- Избиратели должны верить только тем, кого и чьи дела они знают лично. Любой новый неизвестный человек оказывается, как правило, хуже. Наша политика устроена так, что если ты не знаешь кандидата, то он точно хуже того, который тебе уже известен. Самое глупое, что может сделать избиратель, - это голосовать за красивое название партии, только потому, что оно содержит какие-то слова, типа «справедливый», «пенсионеры». В названиях партий и их программах пишут ровно то, что избиратели хотят услышать. Никакого отношения к тому, что партия делает реально, это не имеет, - посоветовал Алексей Мазур.
справка
Спойлер (от spoil «портить») — кандидат или партия на выборах, который не имеет шансов победить, но оттягивает на себя часть голосов у другого кандидата со сходной символикой или программой, повышая тем самым шансы на победу кандидата с противоположной позицией.
«Курьер. Среда. Бердск» встретился с Евгением Коржовым, который теперь возглавляет бердское отделении «Партии пенсионеров». Он ответил на вопросы редакции, в том числе о своем уходе из «Единой России» и предложениях получить пост вице-мэра в случае победы его новой партии на муниципальных выборах 19 сентября 2021 года.
Интервью
КСБ: «Партия пенсионеров» - это проект «Единой России»?
Евгений Коржов: Я не знаю про такие проекты «Единой России». Я работал в ней два года, про проект «Партия пенсионеров в «Единой России» ничего не слышал. Я не имею такой информации. О «Партии пенсионеров» я узнал в мае прошлого года перед выборами в законодательное собрание Новосибирской области, когда мой хороший знакомый Александр Аверкин избрался от «ПП» в заксобрание. Он предложил мне вступить в его команду.
Тем не менее в июле 2020 года вы еще работали в общественной приемной Медведева в Новосибирске...
- Я работал там до конца апреля 2021 года.
С чего вдруг вы решили примкнуть к «Партии пенсионеров»?
- Ситуация простая. Я был членом «Единой России». Когда Аверкин мне предложил вступить в команду, я не понял, почему я это должен делать. Я сказал, что не могу работать на два фронта. У меня не было оснований выйти из «ЕР» и вступить в «Партию пенсионеров». Потому что я первый раз о ней услышал. И не понимал, зачем менять шило на мыло и переходить из одной партии в другую. Я наблюдал по соцсетям... Постепенно стал понимать, что она узко специализированная. Она идет на решение социальных нужд пожилого населения... Когда я решил, то написал заявление об увольнении и выходе из партии... Для каждого человека важна самореализация. В «Единой России» у меня как-то этого не случилось. Возможно, старшие товарищи решили, что им нужно продолжать работать на управленческих должностях. В «Партии пенсионеров» я как раз увидел, что идет акцент на молодых. Там все примерно моего возраста — 30-38 лет... У нас есть амбиции. Александр Аверкин будет участвовать в выборах в Госдуму — пойдет одномандатником и по списку партии.
Почему мэр Бердска Шестернин, член «Единой России», презентовал партию в городе?
- Он не презентовал. Презентовали Аверкин и председатель правления новосибирского отделения Эдуард Кожемякин. А Евгений Анатольевич был приглашен как хозяин территории, как глава города Бердска без привязки к какой-то политической составляющей. Он должен знать, что происходит на его территории.
Медвежьи уши единороссов растут из «Партии пенсионеров»?
- Я думаю, что нет.
Вы не знаете или вы уверены?
- Я не могу быть уверен. На уровне моей компетенции и моих знаний я говорю, что нет. Все, что выше, я не могу за них говорить.
Как вы относитесь к утверждению, что все вдруг возникшие партии — пенсионеров, зеленые, «Новые люди» - это проекты «ЕР»?
- Я не уверен, что это проекты «Единой России». Я к этому никак не отношусь. Я поддерживаю линию «Партии пенсионеров», руководитель у меня Александр Аверкин. Ту информацию, которую я получаю от него, в ней нет ни грамма про различные проекты «ЕР».
А деньги откуда? Чтобы, например, снимать офис у члена фракции «ЕР» в горсовете Бердска?
- Денег в «ПП», в отличие от парламентских партий, нет. Это частные пожертвования, меценаты. Это минимальные деньги. А то, что мы снимаем у члена фракции... У меня была задача подобрать несколько помещений. Я обошел... И передал информацию в правление партии. Все, что дальше происходило, какие договоренности были, к сожалению, я не знаю.
Кто за это платит, вы не знаете?
- Нет. У меня не было разговора по финансам. Я не предприниматель, чтобы это оплачивать. Это у меня общественная нагрузка. Аверкин достаточно крупный предприниматель. Думаю, он вкладывает свои деньги. Других источников я не знаю. С нас не берут пока даже членские взносы. В «Единой России» я платил. Точно говорю, что денег «Единой России в «Партии пенсионеров» нет. И на уровне Аверкина тоже.
Насколько мне известно, на сентябрьские выборы в горсовет идут двое ваших одноклассников и по округам депутатов-самовыдвиженцев. Это заранее подготовленный сценарий?
- У меня была задача подготовить команду на выборы. Я представил руководству 7 человек, мы определили, что будет 5. Они пойдут на выборы от «Партии пенсионеров» в бердский горсовет.
А выбрали округа депутатов-самовылвиженцев, чтобы не ставить палки в колеса депутатам-единороссам?
- Мы идем по тем округам, где родились и выросли, либо живем... В 2016 году я допустил ошибку — пошел не по тому округу, где проживаю сейчас, а по тому, где прожил 21 год. Я считал, что жители меня там поддержат. Это была моя личная ошибка, я ее признаю. (На выборах в горсовет Бердска в 2016 году Коржов не получил депутатский мандат — прим. ред.).
Ходят слухи, что в апреле Виктор Голубев сделал вам интересное предложение: если вы победите на этих выборах, он гарантирует вам должность вице-мэра по социальной политике в бердской администрации. Это правда?
- Это ложь.
Вы с ним не разговаривали на эту тему, таких предложений он вам не делал?
- У нас много с кем были разговоры. С Аверкиным мы проехались в Бердске по многим людям, разговаривали со многими людьми. Некоторых я знакомил с Александром, он говорил, что ручается за мою кандидатуру. Да, мы встречались со многими ресурсными людьми. Я не хочу называть фамилии.
А вы хотели бы занять пост вице-мэра?
- Когда я хотел, я об этом Евгению Анатольевичу Шестернину говорил. Теперь я этого не хочу. (Если будет предложение) я, скорее всего, откажусь.
Проект партии — это разовая акция под выборы в Госдуму и параллельно в бердский горсовет?
- В прошлом году Аверкин выиграл выборы в заксобрание. Это совпало, поэтому людям кажется, что мы под одни выборы. У нас есть разработанная стратегия развития партии до 2041 года.
Если все-таки никуда не удастся пройти (в городской Совет депутатов и Госдуму), вы останетесь работать?
- Мы будем продолжать работать. Я останусь в «Партии пенсионеров».
На этот раз Коржов оценивает свои шансы на победу в местных выборах как очень высокие: «Намерен победить», как и его соратники. Основой победы, говорит, станет идеология партии и харизма кандидатов. Но главная задача, - это попасть в Госдуму выдвиженцу от «Партии пенсионеров».
Партия-фантом
С момента создания «Партии пенсионеров» в 1997 году ее существование до 2017-го напоминает историю дворцовых переворотов. Изменения названий, смена лидеров, слияние с другими партиями, дальнейший ребрендинг — все это происходило в четком соответствии с датами очередных выборов.
На фоне экономического кризиса и снижения уровня жизни населения, партия со своими социальными лозунгами хорошо набирала очки. По ключевым направлениям она «борется» с проблемами, которые и так решает правительство России. Либо с проблемами, решение которых требует столько финансов, что это возможно только в сказке. Она выступает против некоторых существующих в стране порядков: тарифы ЖКХ, здравоохранение, пенсионный возраст и подобное. Но при этом целиком и полностью поддерживает деятельность кабмина и президента.
Подобные партии имеют обычную роль спойлера, поэтому в их списки попадают случайные люди. Их главная задача — оттянуть голоса. Возникает вопрос, что вообще могут решить эти партии, чем реально помочь населению. Если они - фантом. Вроде сегодня они есть, что-то якобы декларируют, а после выборов, когда пара депутатов прошла, партии уже нет и лидер сменился. Но мы точно знаем, что к следующим выборам они восстанут, как Феникс из пепла. А для избирателей это может плохо закончится.
Глас народа
Аноним, 6 июня:
- Маскировка единороссов под различные партии, пытаются проскочить через пенсионеров и прочих, которые и партиями то не являются - камуфляж ЕР.
"Аноним", 5 июня:
- Собственно ничего удивительного! Партия пенсионеров - очередная дочерняя компания "ЕР"! Коржов же, вполне чётко выполняет данные ему установки от "ЕР"! Сейчас будет дурачить и разводить стариков на голоса в день выборов, от чего, в первую очередь, пострадают кандидаты от "красных"! Всё достаточно просто, ясно, понятно, очевидно и незавуалированно прозрачно!
Аноним, 6 июня:
- Жалкое зрелище, а ведь часть пенсионеров купятся на эту приманку, голосуя за партию пенсионеров, они по факту протянут в советы и ГД провалившихся единороссов.
Аноним, 7 июня:
- А в Ваших явно просматривается цель любыми способами попасть во власть. Прекратите оболванивать пенсионеров. Ведь это самые незащищённые слои населения. Только они и то, к счастью, не все не знают, что Партия пенсионеров это предвыборное мертворождённое дитя Единой России.
вова, 6 июня:
- Очень странная партия, фантом, появляется перед выборами, с помощью пожилых людей пролезли в депутатский корпус разного уровня и всё... Исчезли. А Коржов член единой России, каким образом пенсионером-то стал. Не противно стариков облапошивать?
Аноним, 5 июня:
- От молодежи - к пенсионерам. Какой стремительный карьерный рост! Прямо Гагарин - из старлеев в майоры. Гагарин жизнью рисковал, а эти за печеньки народ окучивают. Они людям не просто мозги промывают, а начисто, мозг выносят.
Аноним, 5 июня:
- Партия пенсионеров - это дочка Единой России, что непонятного.
Аноним, 5 июня:
- А что мэр, все проблемы в городе решил? Дороги все ровные, благоустройство выполнил везде? Почему побежал в рабочее время в политические игры играть, да агитировать? Ну а Коржов делает то, что ему старшие скажут, готов лить в уши людям то, за что ему заплатят. Это очень смешно, потому что он уже не мальчик, а постоянно на подхвате, делает самую грязную работу.
Владимир, 6 июня:
- Пенсионный возраст повысила Единая Россия. Партия пенсионеров - под крышей Единой России. Что они будут делать? Типа сами с собой бороться. Бред. Цель одна - получить в депутатском корпусе послушных якобы оппонентов. И вопрос... Коржова из Единой России выгнали, или он по совместительству.?
Аноним, 6 июня:
- Стратегия проста: заявиться пенсионером сейчас пока молод и к пенсионному возрасту как раз пройти в депутаты!
Аноним, 6 июня:
- Да, такой хоккей нам не нужен. Правда, смешно - накануне выборов. Это мы, что не ждали? Бабушки и дедушки мы на три месяца все в заботах о вас...