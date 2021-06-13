Необычное полнолуние 24 июня: Как прожить день и что нужно обязательно успеть

Первое летнее полнолуние ожидает нас 24 июня под знаком Козерога. Этот день может принести как крайне отрицательные, так и очень положительные перемены в нашу жизнь.
Дело в том, что влияние Солнца с Юпитером в созвездии Рыб будет прямо противопоставлено влиянию Луны с Плутоном в созвездии Козерога.
Солнце-Юпитер-Рыбы: такое сочетание небесных тел обещает людям очень добрые и позитивные перемены в жизни.
А Луна-Плутон-Козерог будут провоцировать вас открывать все тайны души.
Именно из-за того противоборствующего сочетания многим придется переживать этот день некомфортно. Энергия будет побуждать вас что-то быстро делать, торопиться, но в такой спешке вы не будете успевать следить за сказанным и можете допустить серьезную ошибку. Мелочи, которые в обычные дни не вызовут осторожности, сегодня могут быть замечены всеми.
Больше всех могут оказаться под ударом вспыльчивые и активные Овны, Раки, Весы и Козероги. Они будут проявлять излишнюю настойчивость и стремление к власти. Что будет чревато осложнениями в отношениях личных и деловых.
Для всех остальных знаков опасения должны быть теми-же, но они не столь выражены и будут регулироваться вашим темпераментом и эмоциональностью. Чем лучше вы умеете контролировать ваши эмоции и держать себя в руках - тем лучше пройдет ваш день. Особо стоит обратить внимание на сферу финансов и любви.
Что сделать в это Полнолуние?
В этот день хорошо возвращаться к давно начатым делам, которые вы долго не могли закончить. Направив бушующую энергию в это русло вы сможете покончить с отягощающими вашу жизнь проблемами.
Благоприятно в это день завершать отношения с токсичными людьми и теми отношениями, которые вас тяготят.
Хорошо строить планы на будущее. Это Полнолуние окончательно закроет влияние коридора затмений, который длился с 26 мая по 10 июня. Кармическое влияние будет окончено и с прошедшим периодом жизни и всеми его ошибками можно попрощаться.
Очень благоприятно оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. Все хорошее вернутся к вам сторицей.