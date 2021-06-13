25% россиян ездят в отпуск ради фотографий для соцсетей

S7 Airlines провела опрос среди туристов о причинах отпусков, также узнала о фотографиях с отдыха, какие из них делаются чаще всего. Опрос методом онлайн-панели провела компания-перевозчик. Результаты исследования есть у "Курьер. Среда. Бердск".
По данным опроса 24% российских туристов едут в отпуск лишь для того, чтобы сделать красивые фотографии, причем каждый шестой выставляет их в течение месяца, а 42% респондентов снимков хватает на неделю. Почти 36% опрошенных едут отдыхать с желанием загореть, столько же - за вкусной экзотической кухней, а 18% едут в отпуск ради того, чтобы обзавестись новыми знакомствами.
Опрос показал, что 67% респондентов отправляются в отпуск за новыми впечатлениями и желанием посетить незнакомые места, при этом 57% планируют перезагрузиться и отвлечься от работы.
Про фотографии россияне ответили так - 72% опрошенных делают снимки на фоне местных достопримечательностей, 48% любят фотографироваться на пляже или в море, 40% снимают на память местную еду, а 17% любят фотографировать собственный загар. Каждый десятый делает фото — памятник на руке, а 15% респондентов снимают романтичные фразы, вытоптанные на песке.