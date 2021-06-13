Резкий рост числа заболевших коронавирусом произошел за сутки на 13 июня в Бердске
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Резкий рост числа заболевших коронавирусом произошел за сутки на 13 июня в Бердске

12:02:206/13/2021Фото: Nso.ru
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По информации  оперштаба, на воскресенье в Бердске под медицинским наблюдением находятся 291 житель города. За последние 24 часа взяли 85 тестов на COVID-19.

Ковид снова пошел в рост
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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"Курьер. Среда. Бердск" стали известны последние данные о коронавирусе в городе. Как сообщили в оперативном штабе, за последние сутки на 13 июня в Бердске выявлено 5 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии официально зарегистрировано 1794 заболевших бердчан.

Суточный прирост очевиден. До 13 июня в городе выявляли по 2 новых человека с положительным диагнозом COVID-19 за сутки на протяжении последних нескольких месяцев.

По информации  оперштаба, на воскресенье в Бердске под медицинским наблюдением находятся 291 житель города. За последние 24 часа взяли 85 тестов на COVID-19. После проведения анализа сдавшим поставят диагноз.

Всего с начала наблюдения в период пандемии в Бердске вылечились от коронавирусной инфекции 1748 пациентов.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", всплеск заболеваемости отмечается по всей России. В субботу в стране выявлено свыше 13,5 тыс. заболевших - рекорд с февраля 2021 года. А в Новосибирской области снова открывают резервные койки в ковидных госпиталях.

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