Резкий рост числа заболевших коронавирусом произошел за сутки на 13 июня в Бердске

"Курьер. Среда. Бердск" стали известны последние данные о коронавирусе в городе. Как сообщили в оперативном штабе, за последние сутки на 13 июня в Бердске выявлено 5 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии официально зарегистрировано 1794 заболевших бердчан.
Суточный прирост очевиден. До 13 июня в городе выявляли по 2 новых человека с положительным диагнозом COVID-19 за сутки на протяжении последних нескольких месяцев.
По информации оперштаба, на воскресенье в Бердске под медицинским наблюдением находятся 291 житель города. За последние 24 часа взяли 85 тестов на COVID-19. После проведения анализа сдавшим поставят диагноз.
Всего с начала наблюдения в период пандемии в Бердске вылечились от коронавирусной инфекции 1748 пациентов.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", всплеск заболеваемости отмечается по всей России. В субботу в стране выявлено свыше 13,5 тыс. заболевших - рекорд с февраля 2021 года. А в Новосибирской области снова открывают резервные койки в ковидных госпиталях.