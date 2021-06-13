Тошнота, головные боли и скачки давления: Что принесет за собой новая буря в июне 2021

Самая сильная магнитная буря в первом летнем месяце 2021 года ударит по метеозависимым вечером 15 июня и ее длительность составит 48 часов.
Сила ударов ожидается довольно мошной - 5 баллов. Такую бурю относят к классу G1. Поскольку она будет продолжительное - двое суток - то метеозависимым необходимо принять все меры к снижению негативного влияния магнитной бури.
Заранее до бури нужно начать принимать успокоительные средства, исключить из рациона неправильную и жирную пищу. ограничить потребление соли. Из успокоительных препаратов лучше выбирать растительные. Можно пить вместо чая успокоительные сборы. Это хорошо для тех, кто особо страдает от бессонницы, раздражительности и повышенной эмоциональности.
Совсем откажитесь от кофе, крепкого чая и алкоголя. Все они содержать в себе вещества, негативно влияние на тонус сосудов. Сосуды первыми начинают страдать от геомагнитных колебаний.
Заранее до бури начните чаще гулять в течение дня и перед сном на свежем воздухе. Это насытит кровь кислородом и хорошо тренирует сердечную мышцу.
Во время самой бури возможны также сильнейшие головные боли, тошнота, резкие перепады артериального давления, боли в груди. Наблюдайте за пульсом, ведите дневник давления, чтобы можно было отслеживать повышения его и падения. При критичных состояниях не нужно принимать двойные доза препаратов, назначенные вам врачом, так можно получить передозировку. Лучше вызвать скорую помощь, врачу которой по приезду обязательно сообщить, какие лекарства вы уже приняли и во сколько. Лучше записывайте время приема препаратов в тетрадь.