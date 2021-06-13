Особенности апостольского Петрова поста: что могут кушать православные, а что запрещено
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Особенности апостольского Петрова поста: что могут кушать православные, а что запрещено

5:20:106/13/2021Фото: magadan-eparchy
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Этот пост из-за подвижной даты его начала всегда имеет разную длительность и продолжительность. самое минимальное количество постных дней может составлять 8 дней, а самое максимальное - 42 дня.

икона
Петров пост длится всегда по разному

Первый многодневный пост после периода Великого поста носит название Петрова поста. Он имеет несколько интересных особенностей.

Дата начала поста всегда привязана к празднованию Пасхи. А вернее - к дате Троицы. Но поскольку они связаны между собой, то ведем отсчет от Пасхи. Каждый год после 57 дней от празднования Светлого Христова Воскресения начинается апостольский пост. Он так называется, потому что после схождения Святого Духа апостолы получили дар проповедования христианства на разных языках и, готовясь к этой ответственной миссии, Павел и Петр соблюдали пост. Этот летний пост установлен в честь них. Поэтому заканчиваются постные дни на праздник Петра и Павла, которые верующие отмечают всегда 12 июля.

В 2021 году пост начнется 28 июня (7 дней после Троицы) и окончится 11 июля, то есть продлится 14 дней.

Так получается, что этот пост из-за подвижной даты его начала всегда имеет разную длительность и продолжительность. самое минимальное количество постных дней может составлять 8 дней, а самое максимальное - 42 дня.

Петров пост не является строгим для мирян. В очень многие дни можно есть рыбу, а дней со строгим правилом сухоядения очень мало.

Календарь питания в Петров пост в 2021 года

календарь питания на Петров пост

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