Свадебный Cadillac сбил на "зебре" двух девочек: С тяжелыми травмами обе попали в больницу. Смотрите видео
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Свадебный Cadillac сбил на "зебре" двух девочек: С тяжелыми травмами обе попали в больницу. Смотрите видео

3:37:266/13/2021Фото: vk.com/troitsk74
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Сестры 11 и 13 лет поехали в кино, но до него так и не дошли. Мама одной из девочек опасается, что водителю удастся избежать ответственности, так как он известный в городе предприниматель.

На месте ДТП с участием детей

В Челябинской области водитель сбил двух девочек на "зебре". По факту ДТП в Троицке возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Максимальная санкция данной части статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

В соцсетях появилось видео из Троицка, на котором водитель автомобиля, проезжая нерегулируемый пешеходный переход и не снижая скорости, наезжает на двух детей.

По данным регионального главка МВД, ДТП произошло 12 июня в 14.20 у дома №25 на улице Гагарина. По предварительной информации, 57-летний мужчина за рулем автомобиля Cadillac Escalade сбил двух девочек 11 и 13 лет. В результате обе доставлены в больницу.

Как объяснил сам водитель свадебного Cadillac, предприниматель из Троицка Фарит Хакимов, он не увидел девочек из-за баннеров.

— Я сейчас до сих пор в шоке, у меня только что была медсестра, капельницу ставила. Я в пространственном таком состоянии не совсем адекватном, нервничаю тоже, очень переживаю, девчонок жалко, конечно. На той дороге стоят рекламные баннеры, дерево было разросшееся, и девчонок не видно было вообще. Я их не видел, когда подъезжал к переходу. Естественно, цели сбить или еще что-то не было, мне очень жалко, у меня внучка у самого такого возраста, - цитируют Хакимова в местных соцсетях.

Водитель говорит, что всячески будет помогать девочкам в их выздоровлении.

По словам Фарита, в своем Cadillac он вез невесту с подружками. После случившегося они сняли украшения с машины и уехали на торжество. Он уточнил, что никаких услуг не предоставляет по перевозке, просто знакомые попросили.

Тем временем старшая сестра пострадавших девочек Диана рассказала о состоянии детей:

— Одна моя родная сестра, другая — двоюродная. Им обеим сделали операцию на руках, вставили спицы, они сейчас лежат, даже ходить не могут, мама с ними там. У них одинаковые травмы, сотрясения, они даже обе не помнят ничего, провалы в памяти. Врачи говорят, что это последствия сильного шока, психологической травмы.

Сестры отпросились у родителей в кино, поехали на маршрутке, вышли и стали переходить дорогу. Девочки не первый раз одни в городе, ПДД знают. Мама старшей девочки опасается, что водитель избежит ответственности.

— Его родственники вчера бегали по больнице и сказали, что у них крутые адвокаты. А сегодня звонила следователь и кричала: «Уберите всё со СМИ», — рассказала Венера. — Его на медосвидетельствование даже не отвезли, он сбил и начал обзванивать всех своих блатных, у него родственник раньше был начальником городского ГАИ.

По данным открытых источников, начальником ГИБДД Троицка до 2021 года был человек с такой же фамилией — Хакимов Марат. Является ли он родственником водителя Cadillac достоверно неизвестно.

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