Женщину-пешехода сбила на "зебре" серебристая иномарка в Бердске: Пострадавшая не может подняться с асфальта
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Женщину-пешехода сбила на "зебре" серебристая иномарка в Бердске: Пострадавшая не может подняться с асфальта

2:40:286/13/2021,Анастасия СолодковаФото: Читателя Курьер. Среда. Бердск
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На месте ДТП уже работают сотрудники ГИБДД. Очевидно, что люди из сбившей пешехода машины пытаются помочь пострадавшей. Предположительно, водитель был без прав. Смотрите фото.

Сбитая женщина не может подняться

На перекрестке улиц Ленина и Комсомольской в Бердске автомобиль сбил женщину. ДТП с наездом на пешехода произошел около 14.00.

Как сообщили "Курьер. Среда. Бердск" очевидцы происшествия, женщина в сознании, она сидит на асфальте посреди проезжей части, но подняться не может.

По словам свидетелей, женщина переходила дорогу со стороны ТЦ "Астор" в направлении ул. Комсомольской. При чем по "зебре". Какой кому горел светофор, пока неизвестно. Но там регулируемый пешеходный переход.

Автомобиль ехал со стороны Красного Сокола в направлении центра Бердска.

Судя по кадрам, которые прислали "Курьер. Среда. Бердск" читатели, на месте ДТП уже работают сотрудники ГИБДД. Очевидно, что люди из сбившей пешехода машины - серебристой иномарки -  пытаются помочь пострадавшей. Какие она получила травмы, пока неизвестно. Как и причины наезда на пешехода.

Очевидцы рассказали, что полицейские обсуждали между собой отсутствие прав у водителя иномарки.

На месте ДТП уже работают полицейские



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