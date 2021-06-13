Женщину-пешехода сбила на "зебре" серебристая иномарка в Бердске: Пострадавшая не может подняться с асфальта

На перекрестке улиц Ленина и Комсомольской в Бердске автомобиль сбил женщину. ДТП с наездом на пешехода произошел около 14.00.
Как сообщили "Курьер. Среда. Бердск" очевидцы происшествия, женщина в сознании, она сидит на асфальте посреди проезжей части, но подняться не может.
По словам свидетелей, женщина переходила дорогу со стороны ТЦ "Астор" в направлении ул. Комсомольской. При чем по "зебре". Какой кому горел светофор, пока неизвестно. Но там регулируемый пешеходный переход.
Автомобиль ехал со стороны Красного Сокола в направлении центра Бердска.
Судя по кадрам, которые прислали "Курьер. Среда. Бердск" читатели, на месте ДТП уже работают сотрудники ГИБДД. Очевидно, что люди из сбившей пешехода машины - серебристой иномарки - пытаются помочь пострадавшей. Какие она получила травмы, пока неизвестно. Как и причины наезда на пешехода.
Очевидцы рассказали, что полицейские обсуждали между собой отсутствие прав у водителя иномарки.