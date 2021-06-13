В NBC узнали о формате диалога президентов России и США и целях Белого дома на переговорах

На телеканале NBC появилась информация о формате саммита в Женеве, где состоится встреча глав государств США и РФ. По сведениям источников, он будет и «более широким и более узким». При этом не указывается, пройдет ли беседа Владимира Путина и Джо Байдена с глазу на глаз.
По заявлению представителей Белого дома, Байден должен продемонстрировать «жесткий сигнал Путину, в отличие от тех дружеских отношений, которые продемонстрировал бывший президент Дональд Трамп».
Также стало известно, что американский президент проводит встречи с союзниками для того, чтобы продемонстрировать Путину «единый фронт против его пагубного поведения».
Важными темами для обсуждения Байден выбрал кибератаки, нарушение в России прав человека, вмешательство в выборы и «усиление российской агрессии в отношении Украины». Также американский президент планирует обсудить темы по совместным проектам, таким как изменение климата и контроль над вооружениями.
По мнению бывшего посла США в РФ Майкла Макфола отказ от совместной пресс-конференции Байдена — хорошее решение.
Как сообщал "Курьер. среда. Бердск", 16 июня в Женеве произойдет встреча глав двух стран - США и России.