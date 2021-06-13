В NBC узнали о формате диалога президентов России и США и целях Белого дома на переговорах
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В NBC узнали о формате диалога президентов России и США и целях Белого дома на переговорах

3:04:146/13/2021Фото: PIXNIO
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Американская администрация ставит задачу продемонстрировать жесткую позицию властей США в вопросах политики России.

Белый дом решил послать "жесткий сигнал" Путину на встрече в Женеве

На телеканале NBC появилась информация о формате саммита в Женеве, где состоится встреча глав государств США и РФ. По сведениям источников, он будет и «более широким и более узким». При этом не указывается, пройдет ли беседа Владимира Путина и Джо Байдена с глазу на глаз.

По заявлению представителей Белого дома, Байден должен продемонстрировать «жесткий сигнал Путину, в отличие от тех дружеских отношений, которые продемонстрировал бывший президент Дональд Трамп».

Также стало известно, что американский президент проводит встречи с союзниками для того, чтобы продемонстрировать Путину «единый фронт против его пагубного поведения».

Важными темами для обсуждения Байден выбрал кибератаки, нарушение в России прав человека, вмешательство в выборы и «усиление российской агрессии в отношении Украины». Также американский президент планирует обсудить темы по совместным проектам, таким как изменение климата и контроль над вооружениями.

По мнению бывшего посла США в РФ Майкла Макфола отказ от совместной пресс-конференции Байдена — хорошее решение.

Как сообщал "Курьер. среда. Бердск", 16 июня в Женеве произойдет встреча глав двух стран - США и России.

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