Тайну закрытого популярного пляжа в Академгородке раскрыли власти Новосибирска

Желающим посетить один из популярных у жителей Новосибирска и Бердска пляж "Центральный" в Академгородке это сделать не удастся, пляж до сих пор не убран и не работает уже второй год.
Причина столь неприятного простоя места отдыха заключается в замедленной передачи территории в муниципалитет. Побережье Обского моря завалено топляком, убирать коммунальщики его не могут по причине неоформленных документов.
Юрий Карпов, руководитель отдела безопасности водных объектов регионального ГУ МЧС, рассказал, что данная территория находится в ведомстве СО РАН, которое не обустраивает пляж и не занимается расчисткой территории. Мэрия ожидает передачи территории в муниципалитет, и пока не приступает к расчистке. Пока на пляже осуществляется дежурство спасателей во избежание несчастных случаев на воде.
По словам Алексея Бородецкого, первый заместитель главы администрации Советского района, мэрия города готова подписать с СО РАН договор аренды, чтобы ускорить процесс расчистки пляжа. Жители Академгородка обеспокоены тем, что для работы пляжа будет нанят арендатор, который застроит данную территорию, пишут "Родные берега".
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в Новосибирске на 15 июня намечено открытие 6 пляжей, на которых будет осуществляться дежурство спасателей. Всего же в регионе планируют открыть 22 пляжа. Пока официально все закрыты, в том числе в Бердске.