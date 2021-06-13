Розыгрышем 5 автомобилей еженедельно стимулировать вакцинацию среди москвичей решил Собянин
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Розыгрышем 5 автомобилей еженедельно стимулировать вакцинацию среди москвичей решил Собянин

4:16:116/13/2021Фото: Мэрии Москвы
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Разыгрываться авто по цене около 1 млн рублей будут с 14 июня по 11 июля среди тех, кто поставит первый компонент прививки от коронавируса. Деньги на машины дали крупные компании.

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Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Власти Москвы каждую неделю будут разыгрывать пять автомобилей, чтобы ускорить вакцинацию. Мэр столицы Сергей Собянин анонсировал новую акцию. С 14 июня запускают программу, направленную на стимулирование москвичей ставить прививки от коронавируса: еженедельно будет разыгрываться пять автомобилей по цене около 1 млн рублей каждый, сообщил мэр  Собянин в своем блоге в воскресенье.

«С 14 июня по 11 июля 2021 года граждане, которые впервые получат первый компонент вакцины от COVID-19, станут участниками розыгрыша автомобилей. Раз в неделю будет разыгрываться пять машин стоимостью примерно 1 млн рублей. Информация о результатах розыгрышей будет объявляться по средам, начиная с 23 июня, в эфире телеканала "Москва 24"», — конкретизировал мэр.

По его словам, деньги на машины для розыгрыша предоставили компании-партнеры, среди которых «Сбер», «Лукойл», «Мегафон», «Роснефть», РЖД, «Северсталь», ВТБ и другие.

Собянин отметил, что сам привился в мае 2020 года, но спустя год титры стали падать и он прошел ревакцинацию.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", из-за всплеска заболеваемости коронавирусом в Москве снова вводят ограничения. МГУ перевел студентов на дистанционку, а Собянин объявил длинные каникулы.

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Москвичи пойдут вакцинироваться из-за авто?

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