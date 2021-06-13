Троица-2021: Что ни в коем случае нельзя делать на великий церковный праздник

Троицу православные христиане будут отмечать в 2021 году 20 июня. Этот праздник относится к особо почитаемым среди всех остальных. В связи с тем, что статус праздника очень высокий, в народе есть множество традиций и запретов на этот день, однако давайте разберемся - чего следует придерживаться православным.
В Библии и церковных уставах нигде не написано. что то или иное дело нельзя делать на Троицу, как и на другой праздник церкви. Есть определенные правила, которых стоит придерживаться.
Главное, что полагается сделать верующему - посетить праздничную литургию и поучаствовать в коленопреклонной молитве, которая проводится единственный раз в году - на Троицу. Это очень сильная молитва, в ней люди просят благословения у Господа, его помощи и приносят свою благодарность ему за все то, что она нам дает.
После того, как вы побывали в храме и помолились, вы можете делать все, что вам угодно. Даже на кладбище можно сходить, если нет другой возможности туда попасть, но устраивать поминовение в виде приема пищи там нельзя. Поминовение заключается в молитве, а не в принятии пищи на могилах, нельзя туда и приносить еду и тем более алкоголь.
Праздник посвящен жизни и живым, а полноценно помянуть можно в Троицкую субботу - накануне праздника.
В народе говорят, что убираться на могилах на Троицу нельзя. Но нет такого доброго дела, которое нельзя было бы совершать в Троицу. Уборка входит в наши обязанности по содержанию места захоронения наших усопших, а значит запрет этот не более, чем суеверие.
Запрет на работу на Троицу тоже нигде не прописан. И вы можете выполнять любую работу, особенно если она не ведется в ущерб посещению литургии и молитве. Другой вопрос - стоит ли выполнять тяжелую работу? Здесь каждый должен найти для себя свой ответ исходя из своих приоритетов. Если эта работа срочная и вы не можете ее отложить - работайте себе спокойно и не опасайтесь кары небесной. Если считаете, что можно отложить работу - отложите и празднуйте праздник.
В праздник Троицы нельзя венчаться и принимать крещение, как и в любой другой двунадесятый праздник.
Не рекомендуется превращать праздник в пьяный разгул. Ссориться и ругаться, обижаться, отказывать просящим в помощи.