Троица-2021: Что ни в коем случае нельзя делать на великий церковный праздник
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Троица-2021: Что ни в коем случае нельзя делать на великий церковный праздник

6:20:586/13/2021Фото: Flickr
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В народе говорят, что убираться на могилах на Троицу нельзя. Но нет такого доброго дела, которое нельзя было бы совершать в Троицу.

троица
Обязательно нужно посетить храм на Троицу

Троицу православные христиане будут отмечать в 2021 году 20 июня. Этот праздник относится к особо почитаемым среди всех остальных. В связи с тем, что статус праздника очень высокий, в народе есть множество традиций и запретов на этот день, однако давайте разберемся - чего следует придерживаться православным.

В Библии и церковных уставах нигде не написано. что то или иное дело нельзя делать на Троицу, как и на другой праздник церкви. Есть определенные правила, которых стоит придерживаться.

Главное, что полагается сделать верующему - посетить праздничную литургию и поучаствовать в коленопреклонной молитве, которая проводится единственный раз в году - на Троицу. Это очень сильная молитва, в ней люди просят благословения у Господа, его помощи и приносят свою благодарность ему за все то, что она нам дает.

После того, как вы побывали в храме и помолились, вы можете делать все, что вам угодно. Даже на кладбище можно сходить, если нет другой возможности туда попасть, но устраивать поминовение в виде приема пищи там нельзя. Поминовение заключается в молитве, а не в принятии пищи на могилах, нельзя туда и приносить еду и тем более алкоголь.

Праздник посвящен жизни и живым, а полноценно помянуть можно в Троицкую субботу - накануне праздника.

В народе говорят, что убираться на могилах на Троицу нельзя. Но нет такого доброго дела, которое нельзя было бы совершать в Троицу. Уборка входит в наши обязанности по содержанию места захоронения наших усопших, а значит запрет этот не более, чем суеверие.

Запрет на работу на Троицу тоже нигде не прописан. И вы можете выполнять любую работу, особенно если она не ведется в ущерб посещению литургии и молитве. Другой вопрос - стоит ли выполнять тяжелую работу? Здесь каждый должен найти для себя свой ответ исходя из своих приоритетов. Если эта работа срочная и вы не можете ее отложить - работайте себе спокойно и не опасайтесь кары небесной. Если считаете, что можно отложить работу - отложите и празднуйте праздник.

В праздник Троицы нельзя венчаться и принимать крещение, как и в любой другой двунадесятый праздник.

Не рекомендуется превращать праздник в пьяный разгул. Ссориться и ругаться, обижаться, отказывать просящим в помощи.

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