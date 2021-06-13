Новый рекорд: Выявлено 14 723 новых случаев заражения коронавирусом за сутки на 13 июня в России

По данным на воскресенье, 13 июня, в России за сутки зарегистрировано 14 723 новых случаев заражения коронавирусом. Данный показатель увеличился на 1,2 тысяч по сравнению с предыдущим днем. Общее число заразившихся в России достигло показателя в 5,2 миллиона человек, при этом за все время пандемии было сделано более 142,7 миллионов тестов ПЦР.
За сутки стало известно о выздоровлении 9 166 человек, и с начала пандемии о 4,8 миллионах вылеченных пациентов. В больницах и на амбулаторном лечении находятся 280 922 человека с диагнозом коронавирус.
За последние 24 часа скончались 357 россиян, общее число смертей достигло показателя 126 430.
Лидером по количеству новых случаев заражений остается Москва — за сутки там зафиксировано 7 704 положительных тестов на коронавирус. Разница с предыдущим днем почти такая же как и по всей России более 1 тысячи заразившихся. Подмосковье второй день вытесняет Санкт-Петербург со второй позиции с показателями 953 и 862 заразившихся соответственно.