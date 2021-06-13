Субботу мэр Бердска Евгений Шестернин провел на берегу Обского моря

Глава Бердска Евгений Шестернин ознакомился с условиями проведения турслета, который проходит в эти дни на бердском побережье Обского моря.
Региональный слет юных туристов проходит в Бердске на базе центра туризма «Юность». В 2021 году в слете принимают участие 13 команд из районов Новосибирской области, а также Бердска и Искитима. Как уточнили в пресс-центре мэрии, в каждой команде по 10 участников в возрасте от 12 до 18 лет.
Чтобы проверить условия проведения турслета глава города Евгений Шестернин, вице-мэр Жанна Шурова и спикер горсовета депутатов Владимир Голубев в субботу побывали на территории «Юности», где обычно разбивают палатки. Бердский центр туризма работает как летний лагерь в несколько смен.
Слет юных туристов проводится с целью популяризации и развития туризма в Новосибирской области в рамках проекта «Успех каждого ребенка», который призван выявлять и развивать способности и таланты у детей.
Турслет на бердской земле проводится ежегодно (исключением стал коронавирусный 2020 год) при поддержке минобра Новосибирской области, Федерации спортивного туризма России, областного центр развития творчества детей и юношества, а также Международной академии детско-юношеского туризма и краеведения им. А.А. Остапца-Свешникова.