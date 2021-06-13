Видео с похитившей 2-летнюю девочку няней появилось в Сети: Ребенок спал на полу
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Видео с похитившей 2-летнюю девочку няней появилось в Сети: Ребенок спал на полу

5:44:016/13/2021Фото: РЕН ТВ
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Полицейским пришлось просматривать записи с камер видеонаблюдения - таким образом они вышли на след 34-летней Альбины, которая уехала с ребенком на электричке. 

Малознакомая женщина согласилась посидеть в ребенком, после чего оба пропали

В Сети опубликовано видео, на котором зафиксировано задержание женщины, похитившей ребенка в Подмосковье 11 июня.

Мама оставила девочку с малознакомыми людьми, чтобы сходить в больницу в Видном. По возвращении из медицинского учреждения дома не было ни «няни», ни ребенка.

34-летнюю похитительницу задержали на следующий день. После проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские вышли на след похитительницы, находящейся за 40 километров от места "работы няней". Когда в квартиру в Балашихе зашли полицейские, девочка спала прямо на полу.

Мать похищенного ребенка рассказала, что познакомилась с мужчиной по имени Михаил в строительном концерне, когда тот узнал о проблеме матери, которой было не с кем оставить ребенка на время, предложил в «няни» на время свою сожительницу Альбину.

Как утверждала многодетная мать, у нее не было контактов Альбины. Она подняла тревогу и позвонили в полицию. Полицейским пришлось просматривать записи с камер видеонаблюдения - таким образом они вышли на след Альбины, которая уехала с ребенком на электричке.

Няня объяснила, что матери девочки долго не было, как ей позвонить, она не знала, а так как ей надо было вернуться домой, забрала малышку с собой. История выглядит очень странно, разобраться в ней должны следователи.

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