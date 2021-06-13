Двое в камуфляже с пистолетом ограбили АЗС за 30 секунд в Новосибирске и попали на видео
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Двое в камуфляже с пистолетом ограбили АЗС за 30 секунд в Новосибирске и попали на видео

5:24:376/13/2021Фото: Скриншот
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На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как неизвестные ворвались в здание и стали угрожать сотруднице автозаправочной станции. Забрав деньги, они скрылись. 

За 30 секунд вооруженные бандиты ограбили АЗС в Новосибирске

В ночь на 12 июня в Новосибирске двое грабителей напали на АЗС. Подозреваемых объявили в розыск. Об этом в воскресенье сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

Разбойное нападение на автозаправочную станцию произошло под утро. В 3:38 полиция получила информацию, что двое мужчин ворвались в помещение на территории АЗС на ул. Сибиряков-Гвардейцев. Они угрожали продавцу предметами, похожими на нож и пистолет, и забрали 2700 рублей.

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как неизвестные ворвались в здание и стали угрожать сотруднице АЗС. Забрав деньги, они скрылись. Ограбление, попавшее на видео, длилось не более 30 секунд.

Один из нападавших был плотного телосложения с ростом 170-175 см. Одет в камуфляж и бандану. Другой худощавого телосложения такого же роста в темной одежде и маске.

​Всех, кому что-либо известно о разыскиваемых, просят сообщить в полицию по телефонам: 232-16-02, 232-15-68, +79130185181. Конфиденциальность гарантируется.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой» УК РФ.

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