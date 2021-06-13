Кого из усопших нужно обязательно помянуть 19 июня в Троицкую родительскую субботу
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Кого из усопших нужно обязательно помянуть 19 июня в Троицкую родительскую субботу

10:20:076/13/2021Фото: Flickr
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В этот день молятся совершенно за всех - и за тех, кто в раю, и за тех, кому не повезло оказаться на небесах. За самых тяжелых грешников Господь сегодня тоже слышит ваши молитвы.

поминовение
Молитвы об усопших в этот день очень сильны

Приближается Троица, а вместе с нею и самый крупный поминальный день - Вселенская Троицкая родительская суббота. Это одна из самых больших поминальных суббот, поскольку в этот день поминают всех усопших православных.

Перед наступлением 19 июня, когда наступит этот поминальный день, всем тем, кто желает помянуть своих усопших. нужно подойти в храм и подать записку об упокоении с именами умерших. Утром во время заупокойного богослужения священник зачитает в молитве все имена.

Сила молитвы об упокоении в этот день очень большая. Рекомендуется не упускать эту возможность, если вы хотите облегчить участь души вашего умершего близкого человека. Напоминаем, что по церковному уставу запрещено упоминать в записках имена самоубийц, а также молиться за них в канонической молитве. За них можно просить у Господа дома и только своими словами.

В этот день молятся совершенно за всех - и за тех, кто в раю, и за тех, кому не повезло оказаться на небесах. За самых тяжелых грешников Господь сегодня тоже слышит ваши молитвы.

После богослужения можно и нужно посетить кладбище, навести там порядок. Можно принести туда цветы и церковную свечу, помолиться за усопших на могиле. Запрещено приносить на могилы что-то съестное и алкоголь. Принимать пищу на кладбищах, равно как и оставлять там угощения - языческие традиции. Нельзя и сыпать зерно на могилы. Помните, что умершему нужна только ваша молитва, поэтому не стоит брать грех на душу и верить во всяческие суеверия и соблюдать языческие традиции.

Поминальная трапеза устраивается дома. На стол обязательно готовится кутья и другие блюда - поста в этот день нет.

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