Кого из усопших нужно обязательно помянуть 19 июня в Троицкую родительскую субботу

Приближается Троица, а вместе с нею и самый крупный поминальный день - Вселенская Троицкая родительская суббота. Это одна из самых больших поминальных суббот, поскольку в этот день поминают всех усопших православных.
Перед наступлением 19 июня, когда наступит этот поминальный день, всем тем, кто желает помянуть своих усопших. нужно подойти в храм и подать записку об упокоении с именами умерших. Утром во время заупокойного богослужения священник зачитает в молитве все имена.
Сила молитвы об упокоении в этот день очень большая. Рекомендуется не упускать эту возможность, если вы хотите облегчить участь души вашего умершего близкого человека. Напоминаем, что по церковному уставу запрещено упоминать в записках имена самоубийц, а также молиться за них в канонической молитве. За них можно просить у Господа дома и только своими словами.
В этот день молятся совершенно за всех - и за тех, кто в раю, и за тех, кому не повезло оказаться на небесах. За самых тяжелых грешников Господь сегодня тоже слышит ваши молитвы.
После богослужения можно и нужно посетить кладбище, навести там порядок. Можно принести туда цветы и церковную свечу, помолиться за усопших на могиле. Запрещено приносить на могилы что-то съестное и алкоголь. Принимать пищу на кладбищах, равно как и оставлять там угощения - языческие традиции. Нельзя и сыпать зерно на могилы. Помните, что умершему нужна только ваша молитва, поэтому не стоит брать грех на душу и верить во всяческие суеверия и соблюдать языческие традиции.
Поминальная трапеза устраивается дома. На стол обязательно готовится кутья и другие блюда - поста в этот день нет.