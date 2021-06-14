Календарь дачника на 14 июня 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
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Календарь дачника на 14 июня 2021 года: что благоприятно делать сегодня?

9:20:306/14/2021Фото: pixabay
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Продолжается динамичный рост растений, жизненная сила передается от корней к стеблю, а затем листьям и плодам.

Календарь дачника на 14 июня 2021 года: что благоприятно делать сегодня?

14 июня 2021 в 12:00 Луна находится в фазе «Растущая Луна». Это 5 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака ЛевПроцент освещенности Луны составляет 14%. Восход Луны в 06:57, а закат в 00:00.

Хронология лунных дней


  • 4 лунный день c 05:46 13.06.2021 по 06:57 14.06.2021
  • 5 лунный день c 06:57 14.06.2021 и до следующего дня

Луна в знаке зодиака Лев (−)

Луна в знаке Лев. Неплодородный знак. Самое благоприятное время для отдыха и творчества для людей и отдыха для растений.

Благоприятно во льве:


  • уборка на длительное хранение всех культур, включая выкопку картофеля;
  • выкопка луковиц и клубней;
  • сбор семян, плодов и корнеплодов на семена, сбор семян лекарственных растений, сбор лекарственных трав;
  • при посеве и уборке подсолнечника под этим знаком хорошо сохраняются и не плесневеют маслосемена и получается отличное качество масла;
  • срезка цветов, они лучше хранятся при транспортировке и долго не вянут в букете;
  • срезка ненужных побегов и формирование кроны;
  • заготовка продукции впрок: консервирование, соление, квашение капусты, сушка, заготовка соков и вина.

Возможно:


  • посадка деревьев и декоративных кустарников с которых не предполагается снимать богатый урожай;
  • пересадка растений, имеющих крепкие корни;
  • вспашка, рыхление, окучивание, прополка, опрыскивание, окуривание от вредителей и болезней;
  • прививка, заготовка сена, вырубка леса;
  • посев-посадка скороспелых, засухоустойчивых растений, посадки неплодоносящих деревьев и кустарников;
  • выпечка.

Возможны во льве посев, посадка и укоренение следующих культур:


  • овощных: скорционер;
  • пряно-зеленых: валериана, горчица, фенхель;
  • плодово-ягодных: виноград, крыжовник, орех грецкий, слива, черешня;
  • полевых: люцерна, подсолнечник, рис, сорго, хлопок;
  • цветов: василек, душистый горошек, календула, незабудка, мак, маттиола, маргаритка, фиалка;
  • комнатных растений: амарант хвостатый, афеландра оттопыренная, гардения жасминовидная, калл, кальцеолярия гибридная, камелия, мимоза стыдливая.

Не благоприятно во льве:


  • полив, подкормки;
  • вынимать из бочки капусту, т.к. капуста высыхает.

5 лунный день (+)

14 июня 2021 года в 12:00 — 5 лунный день. Продолжается динамичный рост растений, жизненная сила передается от корней к стеблю, а затем листьям и плодам.

Рекомендуется в 5 лунный день:


  • сажать и пересаживать, т.к. корни преимущественно насыщены питательными веществами;
  • высаживать рассаду, она будет лучше принимается;
  • прививать, поливать и подкармливать под корень, потому что корневая система растений скорее вбирает и удерживает влагу;
  • пасынкование, прищипка и обрезка растений;

А также можно собирать урожай, но только тех культур, у которых пригодна в пищу надземная часть (перец, кабачки, фрукты, зелень, томаты и др.).

Не рекомендуется в 5 лунный день:


  • пересаживать плодовые растения и кустарник;
  • проводить обрезку плодовых деревьев и кустарников.

Растущая Луна (+)

Луна находится в фазе Растущая Луна. Циркуляция жизненных сил и соков растений, активность биополя направлена от корней вверх, от центра к периферии. Это период наиболее интенсивного развития надземных частей растений.

Семя, посаженное в это время, получает программу на более активный рост вверх, интенсивное развитие надземной биомассы. Обрезая растения в этот период, мы пробуждаем спящие почки и из них быстро растет новая поросль. Важно знать меру при обрезке, иначе растение может истечь соком и погибнуть.

На растущей Луне благоприятно:


  • посев, посадка и пересадка зеленных, листовых, плодовых и бахчевых культур;
  • посадка и пересадка плодовых деревьев, ягодных кустарников и земляники;
  • обработка земли, полив и минеральные подкормки, укоренение черенков;
  • прививка.

На растущей Луне не благоприятно:


  • Окулировка. Корни в это время мало реагируют на повреждения, но приживаемость и жизнестойкость корневой системы снижены, поэтому посаженные и пересаженные в этот период растения должны постоянно контролироваться.

Источник: mirkosmosa.ru

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