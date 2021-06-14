Календарь дачника на 14 июня 2021 года: что благоприятно делать сегодня?

14 июня 2021 в 12:00 Луна находится в фазе «Растущая Луна». Это 5 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Лев. Процент освещенности Луны составляет 14%. Восход Луны в 06:57, а закат в 00:00.
Хронология лунных дней
- 4 лунный день c 05:46 13.06.2021 по 06:57 14.06.2021
- 5 лунный день c 06:57 14.06.2021 и до следующего дня
Луна в знаке зодиака Лев (−)
Луна в знаке Лев. Неплодородный знак. Самое благоприятное время для отдыха и творчества для людей и отдыха для растений.
Благоприятно во льве:
- уборка на длительное хранение всех культур, включая выкопку картофеля;
- выкопка луковиц и клубней;
- сбор семян, плодов и корнеплодов на семена, сбор семян лекарственных растений, сбор лекарственных трав;
- при посеве и уборке подсолнечника под этим знаком хорошо сохраняются и не плесневеют маслосемена и получается отличное качество масла;
- срезка цветов, они лучше хранятся при транспортировке и долго не вянут в букете;
- срезка ненужных побегов и формирование кроны;
- заготовка продукции впрок: консервирование, соление, квашение капусты, сушка, заготовка соков и вина.
Возможно:
- посадка деревьев и декоративных кустарников с которых не предполагается снимать богатый урожай;
- пересадка растений, имеющих крепкие корни;
- вспашка, рыхление, окучивание, прополка, опрыскивание, окуривание от вредителей и болезней;
- прививка, заготовка сена, вырубка леса;
- посев-посадка скороспелых, засухоустойчивых растений, посадки неплодоносящих деревьев и кустарников;
- выпечка.
Возможны во льве посев, посадка и укоренение следующих культур:
- овощных: скорционер;
- пряно-зеленых: валериана, горчица, фенхель;
- плодово-ягодных: виноград, крыжовник, орех грецкий, слива, черешня;
- полевых: люцерна, подсолнечник, рис, сорго, хлопок;
- цветов: василек, душистый горошек, календула, незабудка, мак, маттиола, маргаритка, фиалка;
- комнатных растений: амарант хвостатый, афеландра оттопыренная, гардения жасминовидная, калл, кальцеолярия гибридная, камелия, мимоза стыдливая.
Не благоприятно во льве:
- полив, подкормки;
- вынимать из бочки капусту, т.к. капуста высыхает.
5 лунный день (+)
14 июня 2021 года в 12:00 — 5 лунный день. Продолжается динамичный рост растений, жизненная сила передается от корней к стеблю, а затем листьям и плодам.
Рекомендуется в 5 лунный день:
- сажать и пересаживать, т.к. корни преимущественно насыщены питательными веществами;
- высаживать рассаду, она будет лучше принимается;
- прививать, поливать и подкармливать под корень, потому что корневая система растений скорее вбирает и удерживает влагу;
- пасынкование, прищипка и обрезка растений;
А также можно собирать урожай, но только тех культур, у которых пригодна в пищу надземная часть (перец, кабачки, фрукты, зелень, томаты и др.).
Не рекомендуется в 5 лунный день:
- пересаживать плодовые растения и кустарник;
- проводить обрезку плодовых деревьев и кустарников.
Растущая Луна (+)
Луна находится в фазе Растущая Луна. Циркуляция жизненных сил и соков растений, активность биополя направлена от корней вверх, от центра к периферии. Это период наиболее интенсивного развития надземных частей растений.
Семя, посаженное в это время, получает программу на более активный рост вверх, интенсивное развитие надземной биомассы. Обрезая растения в этот период, мы пробуждаем спящие почки и из них быстро растет новая поросль. Важно знать меру при обрезке, иначе растение может истечь соком и погибнуть.
На растущей Луне благоприятно:
- посев, посадка и пересадка зеленных, листовых, плодовых и бахчевых культур;
- посадка и пересадка плодовых деревьев, ягодных кустарников и земляники;
- обработка земли, полив и минеральные подкормки, укоренение черенков;
- прививка.
На растущей Луне не благоприятно:
- Окулировка. Корни в это время мало реагируют на повреждения, но приживаемость и жизнестойкость корневой системы снижены, поэтому посаженные и пересаженные в этот период растения должны постоянно контролироваться.
Источник: mirkosmosa.ru