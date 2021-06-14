14 июня - Всемирный день донора крови: лучшие открытки и поздравления для тех, кто спасает жизнь
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14 июня - Всемирный день донора крови: лучшие открытки и поздравления для тех, кто спасает жизнь

10:40:486/14/2021Фото: 100cards
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Ежегодно 14 июня во всем мире отмечается Всемирный день донора крови.

Всемирный день донора крови

Донорская кровь, как воздух людям нужна,
Много жизней спасает она,
На помощь, как ангелы, летите,
Вы просто чудеса творите.
Сегодня день донора, поздравляю,
Здоровья крепкого, удачи искренне желаю,
Пусть улыбается всегда вам счастье,
Пусть в бессилии убегают все беды и ненастья.

Всемирный день донора крови

Вас спасателями называют не зря,
На помощь вы приходите всегда,
Ваша кровь бывает такой необходимой,
Вы больных на ноги поднимаете, вот это диво.
В день донора, поздравления примите,
Долго и счастливо всегда живите,
Пусть вас обходят печали стороной,
Будьте всегда хранимы судьбой.

Всемирный день донора крови

Всех доноров объединяет девиз:
«Стань донором – подари жизнь!»
Ваша капелька крови спасёт человека,
Вы герои нашего века.
С днём донора вас поздравляем,
Жизни солнечной искренно желаем,
Пускай мечты все сбываются всегда,
Пусть щедро вас одарит судьба.

Всемирный день донора крови

Донорская кровь – на весь золота,
Иногда, без неё не обойтись никак,
И ваша бескорыстно оказанная помощь,
Гласит: Жизнь человека в ваших руках.
С днём донора вас поздравить рады,
Капля вашей крови для больного награда,
Мы благодарны вам за всё,
Желаем вам наилучшего всего.

Всемирный день донора крови

Источник: 100cards.ru, pozdravik.ru

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