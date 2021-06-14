С Днём улыбки 15 июня: великолепные открытки и поздравления для СМС
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С Днём улыбки 15 июня: великолепные открытки и поздравления для СМС

5:45:296/14/2021Фото: fresh-cards.ru
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Улыбка всегда поднимает настроение. И улыбающемуся и тому, кто ее получает. Улыбнитесь сегодня!

День силы улыбки

В этот день - Всемирный день улыбки,
Я с улыбкой вам желаю жить!
С ней осознавать свои ошибки,
С ней мечтать, работать и дружить.
С ней встречать дельные советы,
С ней решать привычные дела,
С ней всегда легко идти по свету.
Так улыбайтесь чаще, господа!

День силы улыбки

С Всемирным днём улыбки,
Я спешу поздравить вас.
Но, простите, без открытки,
Я пришёл на этот раз.
Нет, поверьте, в том ошибки,
Не закрался здесь подвох,
Здесь всё просто ведь улыбки,
Лучше самых добрых слов!

День силы улыбки

День улыбок придуман не зря
Ничего нет улыбки сильнее.
Не спроста люди все говорят:
От улыбки и небо светлее.
От улыбки на сердце тепло,
Добавляется жизненной силы.
Улыбайтесь, чтоб всем вам везло,
И чтоб всё замечательно было.

День силы улыбки

За улыбку Вашу, милая мадам,
Всё, что захотите я сейчас отдам.
Пусть глаза искрятся радостью у Вас,
Наслаждаюсь Вами целый битый час.
Вы лишь улыбнулись – я уже сражён.
И летят улыбки мне со всех сторон.
Да и самому мне утерпеть нельзя.
Это День улыбок. С праздником, друзья!

День силы улыбки

Дружок, улыбайся, ведь это прекрасно,
Когда улыбаются люди вокруг.
Когда ты смеёшься – ты весел и счастлив,
И вместе с тобой улыбается друг.
Когда ты смеёшься – то счастлива мама,
И папа, и дети, сестрёнка и брат.
И, кажется, мир улыбается с вами.
Улыбки, как бабочки всюду летят.

Источник: fresh-cards.ru, pozdravik.ru

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