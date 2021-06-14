С Днём улыбки 15 июня: великолепные открытки и поздравления для СМС

В этот день - Всемирный день улыбки,
Я с улыбкой вам желаю жить!
С ней осознавать свои ошибки,
С ней мечтать, работать и дружить.
С ней встречать дельные советы,
С ней решать привычные дела,
С ней всегда легко идти по свету.
Так улыбайтесь чаще, господа!
С Всемирным днём улыбки,
Я спешу поздравить вас.
Но, простите, без открытки,
Я пришёл на этот раз.
Нет, поверьте, в том ошибки,
Не закрался здесь подвох,
Здесь всё просто ведь улыбки,
Лучше самых добрых слов!
День улыбок придуман не зря
Ничего нет улыбки сильнее.
Не спроста люди все говорят:
От улыбки и небо светлее.
От улыбки на сердце тепло,
Добавляется жизненной силы.
Улыбайтесь, чтоб всем вам везло,
И чтоб всё замечательно было.
За улыбку Вашу, милая мадам,
Всё, что захотите я сейчас отдам.
Пусть глаза искрятся радостью у Вас,
Наслаждаюсь Вами целый битый час.
Вы лишь улыбнулись – я уже сражён.
И летят улыбки мне со всех сторон.
Да и самому мне утерпеть нельзя.
Это День улыбок. С праздником, друзья!
Дружок, улыбайся, ведь это прекрасно,
Когда улыбаются люди вокруг.
Когда ты смеёшься – ты весел и счастлив,
И вместе с тобой улыбается друг.
Когда ты смеёшься – то счастлива мама,
И папа, и дети, сестрёнка и брат.
И, кажется, мир улыбается с вами.
Улыбки, как бабочки всюду летят.
Источник: fresh-cards.ru, pozdravik.ru