Как ухаживать за огурцами в июне для богатого урожая: правила прищипывания

Огурцы не являются прихотливыми растениями, однако некоторые правила при их выращивании все же нужно соблюдать. Только при их соблюдении получится собрать максимально большой урожай.
Во время роста огуречных плетей их нужно правильно формировать.
После укоренения рассады и появления всходов, ее нужно постоянно пропалывать от сорняков. Уменьшить заботу с прополкой поможет мульча. В качестве нее подойдет солома, сено, а также опилки. Мульча не дает сорнякам расти на грядке.
Если огурцы посажены в открытом грунте, то они требуют особой мягкой и достаточно рыхлой почвы, которую предварительно нужно было удобрить.
Огурцы - это очень теплолюбивая культура, поэтому если ночью ожидается похолодание - укрывайте их пленкой.
Прищипывание
Когда рассада укоренилась и начала расти, нужно сделать пасынкование или прищипывание. Для этого все пасынки, завязи и побеги, растущие из первых трех-четырех листьев срезают.
Это помогает правильно сформировать корневую систему.
Затем нужно сделать прищипывание главного стебля выше 5-7 листа, отсчитывая листья снизу. Эта необходимость вызвана тем, что основные сорта огурцов чаще дают только мужские цветки - пустоцветы, а прищипывание поможет развиться боковым стеблям с женскими цветками и спровоцирует рост боковых пасынков.
Если этого не сделать, то мужские побеги дадут неконтролируемый рост и подавят плодоносящие цветки.