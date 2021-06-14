Марс во Льве дарит очень удачную неделю с 14 по 20 июня Овну и еще двум знакам зодиака
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Марс во Льве дарит очень удачную неделю с 14 по 20 июня Овну и еще двум знакам зодиака

2:00:296/14/2021,Руби МирандаФото: pixabay
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Вы хотите расти, вы хотите развиваться и жаждете мудрости. Это именно то, что будет двигать вас вперед и поддерживать в движении.

Марс - планета-истребитель, настоящий классный аспект, способный изменить наше мнение и помочь нам ясно видеть

Это отличная неделя по многим причинам, но три знака зодиака получают благословения Солнца-Близнеца больше, чем большинство.

Вот и мы, середина 2021 года. Святой дым, как ЭТО случилось?

Мы уже прошли половину года, который последовал за худшим годом в нашей жизни? Да, друзья, это правда ... но в этом моменте перекрестка есть что-то особенное, пишет https://www.yourtango.com

Астрологически мы все еще находимся в ретроградном Меркурии, к которому теперь присоединяется ретроградный Юпитер (на самом деле, довольно приятное событие), но настоящий ударник - это Марс во Льве, который, по некоторым признакам, может показаться ударом в штаны. ... и под «ударом в штаны» я имею в виду, что нас подтолкнет к действию, и это действие будет мощным, позитивным и значимым. Woohoo!

Марс - планета-истребитель, настоящий классный аспект, способный изменить наше мнение и помочь нам ясно видеть.

Хотя на этой неделе мы все будем подвержены влиянию этого воинского мышления, в частности, есть три признака, которые собираются вывести этот стратегический интеллект на новый уровень. Будьте готовы к новым начинаниям и новым взглядам.

У кого будет отличная неделя, начиная с 14 июня 2021 года?

Знаки зодиака, у которых с 14 июня 2021 года будет отличная неделя:


Овен (21 марта - 19 апреля):

Что будет необычным на этой неделе, так это то, что вы заметите свое собственное поведение и будете действовать соответственно.

Вы редко проверяете свои действия и очень импульсивны, однако в течение этой недели вы будете "вынуждены '' к саморефлексии, и именно в этом внутреннем взгляде вы обнаружите, что есть другие способы действовать. изощрять то, что вы хотите в жизни.

Эта неделя станет для вас откровением - ретроградный Юпитер также сыграет в ней большую роль, поскольку вы не только почувствуете, что ваш разум расширяется, но и ХОТИТЕ этого.

То, что делает эту неделю отличной для вас, не связано с деньгами или романами, это не о сексе или победе - это о личном, умственном прогрессе и новом этапе вашего интеллектуального развития.

У вас есть сила Марса, и это пробуждает все в вас - а это означает, что вы буквально станете умнее ... и все это благодаря одному очень важному аспекту: вы этого хотите.

Вы хотите расти, вы хотите развиваться и жаждете мудрости. Это именно то, что будет двигать вас вперед и поддерживать в движении.

Молодец, Овен - Буйа тому, кто использует свой разум и в конечном итоге живет сладкой жизнью из-за этих усилий.


Рак (21 июня - 22 июля)

Вероятность того, что кому-то из присутствующих было легко в этом или прошлом году, очень мала, но вот-вот произойдет поворотный момент, когда мы пересечем срединную линию 2021 года.

Вы чувствуете это, потому что вы сверхчувствительны.

Что делает эту неделю отличной для вас, так это то, что вы можете честно сказать, что самое худшее - каким бы оно ни было - наконец-то закончилось. Эмоционально «американские горки» незащищенности окончены - вы «чувствуете» это, и это приносит вам пользу.

На этой неделе вас ожидает момент щелчка, когда вы внезапно понимаете, что у вас снова есть шанс, и что худшее уже позади.

Вы почувствуете надежду, обещание - вы внезапно примете это, ВАУ, вы снова можете чувствовать себя хорошо и что вы будете делать все, что планировали.

В течение самой недели вы можете получать известия от старого друга, который не только приносит с собой хорошие новости - они приносят деньги, богатство, приключения, азарт.

Это именно то, что вам нужно - друг, помощник, который хочет быть с вами и твердо посвящен тому, чтобы сделать вашу жизнь лучше. Потрясающие!

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Марс, твоя со-правящая планета, имеет большие планы на эту неделю, Скорпион, и это проявится как личная сила - именно так, как тебе нравится. Будет ли беспокойно? Да. Вы будете чувствовать себя измотанным? Да. Будете ли вы наслаждаться каждой последней секундой этого неистового взрыва энергии и позитивного драйва?

О да. Скорпион - это такая неделя, когда вы просто получаете то, что хотите, и сама идея такого успеха заставляет вас взлететь на эмоциональный подъем.

В профессиональном плане пора делать силовые ходы; Беритесь за дело сейчас - воспользуйтесь этой случайной возможностью и не стесняйтесь использовать свои лучшие приемы, чтобы ее заполучить.

Люди слушают вас на этой неделе - и вы просто не можете ошибиться, потому что Марс прикрывает вас, и этот транзит позволяет вам полностью контролировать ситуацию, так что недели, следующие за этой, могут проходить так же гладко и мощно.

Кроме того, снова в игру вступают секс, романтика и страсть, на всякий случай, если вы подумали, что в этом отношении что-то пошло не так.

Тебе просто нужно было, чтобы твой приятель Марс снова зажег вещи. Эта неделя делает вас в некоторой степени неотразимым, и если вы действительно Скорпион, которым себя знаете, то воспользуйтесь этим прямо сейчас.

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знаки зодиакаМарс во Львеудачная неделя
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