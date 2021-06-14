Марс во Льве дарит очень удачную неделю с 14 по 20 июня Овну и еще двум знакам зодиака

Это отличная неделя по многим причинам, но три знака зодиака получают благословения Солнца-Близнеца больше, чем большинство.
Вот и мы, середина 2021 года. Святой дым, как ЭТО случилось?
Мы уже прошли половину года, который последовал за худшим годом в нашей жизни? Да, друзья, это правда ... но в этом моменте перекрестка есть что-то особенное, пишет https://www.yourtango.com
Астрологически мы все еще находимся в ретроградном Меркурии, к которому теперь присоединяется ретроградный Юпитер (на самом деле, довольно приятное событие), но настоящий ударник - это Марс во Льве, который, по некоторым признакам, может показаться ударом в штаны. ... и под «ударом в штаны» я имею в виду, что нас подтолкнет к действию, и это действие будет мощным, позитивным и значимым. Woohoo!
Марс - планета-истребитель, настоящий классный аспект, способный изменить наше мнение и помочь нам ясно видеть.
Хотя на этой неделе мы все будем подвержены влиянию этого воинского мышления, в частности, есть три признака, которые собираются вывести этот стратегический интеллект на новый уровень. Будьте готовы к новым начинаниям и новым взглядам.
У кого будет отличная неделя, начиная с 14 июня 2021 года?
Знаки зодиака, у которых с 14 июня 2021 года будет отличная неделя:
Что будет необычным на этой неделе, так это то, что вы заметите свое собственное поведение и будете действовать соответственно.
Овен (21 марта - 19 апреля):
Вы редко проверяете свои действия и очень импульсивны, однако в течение этой недели вы будете "вынуждены '' к саморефлексии, и именно в этом внутреннем взгляде вы обнаружите, что есть другие способы действовать. изощрять то, что вы хотите в жизни.
Эта неделя станет для вас откровением - ретроградный Юпитер также сыграет в ней большую роль, поскольку вы не только почувствуете, что ваш разум расширяется, но и ХОТИТЕ этого.
То, что делает эту неделю отличной для вас, не связано с деньгами или романами, это не о сексе или победе - это о личном, умственном прогрессе и новом этапе вашего интеллектуального развития.
У вас есть сила Марса, и это пробуждает все в вас - а это означает, что вы буквально станете умнее ... и все это благодаря одному очень важному аспекту: вы этого хотите.
Вы хотите расти, вы хотите развиваться и жаждете мудрости. Это именно то, что будет двигать вас вперед и поддерживать в движении.
Молодец, Овен - Буйа тому, кто использует свой разум и в конечном итоге живет сладкой жизнью из-за этих усилий.
Вероятность того, что кому-то из присутствующих было легко в этом или прошлом году, очень мала, но вот-вот произойдет поворотный момент, когда мы пересечем срединную линию 2021 года.
Рак (21 июня - 22 июля)
Вы чувствуете это, потому что вы сверхчувствительны.
Что делает эту неделю отличной для вас, так это то, что вы можете честно сказать, что самое худшее - каким бы оно ни было - наконец-то закончилось. Эмоционально «американские горки» незащищенности окончены - вы «чувствуете» это, и это приносит вам пользу.
На этой неделе вас ожидает момент щелчка, когда вы внезапно понимаете, что у вас снова есть шанс, и что худшее уже позади.
Вы почувствуете надежду, обещание - вы внезапно примете это, ВАУ, вы снова можете чувствовать себя хорошо и что вы будете делать все, что планировали.
В течение самой недели вы можете получать известия от старого друга, который не только приносит с собой хорошие новости - они приносят деньги, богатство, приключения, азарт.
Это именно то, что вам нужно - друг, помощник, который хочет быть с вами и твердо посвящен тому, чтобы сделать вашу жизнь лучше. Потрясающие!
Скорпион (23 октября - 21 ноября)Марс, твоя со-правящая планета, имеет большие планы на эту неделю, Скорпион, и это проявится как личная сила - именно так, как тебе нравится. Будет ли беспокойно? Да. Вы будете чувствовать себя измотанным? Да. Будете ли вы наслаждаться каждой последней секундой этого неистового взрыва энергии и позитивного драйва?
О да. Скорпион - это такая неделя, когда вы просто получаете то, что хотите, и сама идея такого успеха заставляет вас взлететь на эмоциональный подъем.
В профессиональном плане пора делать силовые ходы; Беритесь за дело сейчас - воспользуйтесь этой случайной возможностью и не стесняйтесь использовать свои лучшие приемы, чтобы ее заполучить.
Люди слушают вас на этой неделе - и вы просто не можете ошибиться, потому что Марс прикрывает вас, и этот транзит позволяет вам полностью контролировать ситуацию, так что недели, следующие за этой, могут проходить так же гладко и мощно.
Кроме того, снова в игру вступают секс, романтика и страсть, на всякий случай, если вы подумали, что в этом отношении что-то пошло не так.
Тебе просто нужно было, чтобы твой приятель Марс снова зажег вещи. Эта неделя делает вас в некоторой степени неотразимым, и если вы действительно Скорпион, которым себя знаете, то воспользуйтесь этим прямо сейчас.