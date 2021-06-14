Тереза Мэй может возглавить НАТО

По словам министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, из Тереза Мэй может получиться «отличный» генеральный секретарь НАТО.
Нынешний генеральный секретарь, бывший премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг, покидает этот пост в 2022 году. В рамках альянса уже ведутся переговоры о его преемнике, и предлагается ряд британских кандидатов, пишет https://www.express.co.uk
Наряду с г-жой Мэй, есть предположения вокруг лорда Хейга, бывшего министра иностранных дел тори, и лорда Седвилла, который ранее работал секретарем кабинета министров.
Обращаясь к итальянскому журналу Formiche по этому поводу, г-н Уоллес сказал: «Тереза Мэй была фантастическим премьер-министром в очень трудное время.
«Я работал на нее министром безопасности. Она была бы одним из отличных кандидатов".
Однако г-н Уоллес настаивал на том, что правительство еще не решило, кого поддержать на этом посту.
Он добавил: «Есть также много наций, и то, что важно для НАТО, собрано вместе».
НАТО было основным западным оборонительным альянсом с момента его первого создания в апреле 1949 года.
Его члены привержены коллективной обороне, что означает, что все они будут реагировать на любое внешнее нападение на члена НАТО.
В настоящее время альянс насчитывает 30 членов и переехал в Восточную Европу после распада СССР.
В беседе с Daily Telegraph бывший чиновник НАТО объяснил, как выбирается генеральный секретарь.
Они сказали: «Не существует процесса, подобного папскому конклаву.
«На заднем плане идут дискуссии. Все это делается с помощью чата, шепота и прочего.
«Вы должны найти кого-то, кто будет приемлем для 30 стран.
«Все зависит от того, что приемлемо для американцев. Им понадобится кто-то надежный ».
Г-жа Мэй занимала пост премьер-министра в период с 2016 по 2019 год после длительного периода работы министром внутренних дел.
Однако она разозлила евроскептиков, предложив форму Брексита, которая сохраняла бы экономическую связь Великобритании с ЕС.
Это неоднократно отклонялось в парламенте с помощью сторонников ЕС, добивавшихся повторного референдума.
Из 13 генеральных секретарей НАТО с момента создания альянса трое были британцами.
В их числе генерал Гастингс Исмей, первый генеральный секретарь НАТО, который занимал этот пост в течение пяти лет.
НАТО в настоящее время выводит свои войска из Афганистана.
Это последовало за заявлением Джо Байдена о том, что 1 мая американские войска начнут вывод.
Однако есть опасения, что Талибан и другие исламистские экстремисты могут захватить власть.
Ранее на этой неделе The Times сообщила, что у США есть план начать кампанию бомбардировок, если талибы попытаются захватить Кабул.