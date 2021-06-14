Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 14 июня 2021 в России и мире
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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 14 июня 2021 в России и мире

7:40:366/14/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Перечень праздников и важных памятных дат России и мира на 14 июня 2021 года.

открытка
Всемирный день донора крови отмечается 14 июня

• День кофейных зёрен
• Всемирный день донора крови (World Blood Donor Day)
• Международный день ванны (International Bath Day)
• Международный день блогера (International Weblogger`s Day)
• День работников миграционной службы РФ
• День памяти преподобного Дионисия Глушицкого
• День работников печати и информации в Башкортостане
• Международный банный день
• День памяти праведного Иоанна Кронштадтского
• День памяти преподобного Агапита Печерского
• День Эрнесто Че Гевары - Куба
• День песочного пирога с клубникой (National Strawberry Shortcake Day) - США
• День бурбона (National Bourbon Day) - США
• День семейной истории (Family History Day) - США
• День свободы (Freedom Day) - Малави
• Праздник «Святое Сердце» (Sacred Heart) - Колумбия
• День памяти жертв немецких нацистских концентрационных лагерей - Польша
• День памяти жертв коммунистических репрессий - Эстония, Латвия
• День защиты прав безвинно осужденных - Армения
• День флага (National Flag Day) - США
• Праздник драконьих лодок, Праздник Двойной Пятерки (Dragon Boat Festival) - Китай
• День освобождения (Liberation Day) - Фолклендские острова
• День рождения армии (U.S. Army Birthday) - США
• День стиха «Метко, как прыжок ласки» (Pop Goes The Weasel Day) - США
• День рождения королевы (Queen`s Birthday) - Австралия
• День памяти гуру Арджана Дэва (Martyrdom Day of Guru Arjan) - Индия
• День штата Нью-Мексико (National New Mexico Day) - США
• День траура и надежды - Литва
• Праздник середины года «Тэт Доан Нго» (Tet Doan Ngo) - Вьетнам
• День «Паузы для клятвы» (Pause for the Pledge Day) - США
• Именины у Валериана, Эльвиры, Дениса, Иустина, Веры, Харитона, Ивана, Василия, Пеона, Гаврила, Павла
• Устинов день (Устин - брусничные губы)

Важные события

1783 на западном берегу Южной бухты были заложены первые каменные постройки города Севастополь, эта дата считается днём основания города.
1807 русская армия разгромлена Наполеоном под Фридландом.
1834 в США запатентована наждачная бумага
1847 в Германии изобретена горелка Бунзена
1859 присоединение Чечни к Российской империи.
1891 состоялась закладка Великой Сибирской железнодорожной магистрали.
1898 в России впервые законодательно ограничен рабочий день – до 11,5 часов.
1938 в США доктор медицинских наук Бенджамин Грушкин запатентовал хлорофилл
1939 в СССР объявлено о противоречии генетики марксистской диалектике.
1941 Нарком иностранных дел СССР В. Молотов заявил, что только идиот мог бы сейчас думать о нападении на Советский Союз.
1951 начались продажи первого коммерческого компьютера «UNIVAC 1»
1957 ЦК КПСС объявил общественный призыв молодёжи на работу в Донбассе.
1963 запущен советский пилотируемый космический корабль «Восток-5».
1963 Китай отказался признавать за СССР руководящую роль в мировом коммунистическом движении.
1969 в СССР объявлено чрезвычайное положение в сельском хозяйстве, всё население призвано спасти урожай.
1973 произошло столкновение гвардейской атомной ракетной подводной лодки Тихоокеанского флота К-56 проекта 675 с научно-исследовательским судном «Академик Берг».
1981 катастрофа Ил-14 на Байкале, погибли 48 человек.
2002 основан Московский университет МВД РФ
2008 в Севастополе открыт памятник гетману Сагайдачному. Демонтирован 26 апреля 2014 года.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend

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