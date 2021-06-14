Сильнейшая магнитная буря 14 июня 2021: Что готовит метеопатам главный метеоудар месяца
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Сильнейшая магнитная буря 14 июня 2021: Что готовит метеопатам главный метеоудар месяца

5:45:376/14/2021,Маргарита МартыноваФото: Pixabay.com
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Некоторые метеопаты ощущают приближение магнитной бури за несколько суток, кому-то тяжело даются непосредственно дни магнитных бурь, кого-то захватывают отголоски разгула стихии.

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По мнению докторов, здоровье человека на 50% зависит от образа жизни, который он ведет, на 20% - от воздействия природных условий и окружающей среды, на 20% - от заложенной в генах наследственности, и на 10% - от развития системы здравоохранения.

Магнитные бури, происходящие в магнитном поле Земли, оказывают сильное влияние на здоровье людей. 14 июня 2021 года на нашей планете установилась “предгрозовая” обстановка. 15 июня вечером прогремит первый удар сильнейшего геомагнитного шторма, сила колебаний электромагнитных характеристик магнитного поля ожидается равной 6 баллам.

В период магнитных бурь сильнее всего страдают люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и отклонениями в психике. Симптомы, которые могут наблюдаться у человека, попавшего под удар магнитной бури, следующие:
- Сильная головная боль, часто мигрень;
- Скачки давления вверх-вниз;
- Головокружения, тошнота, потеря равновесия;
- Боли в сердце, аритмия, учащенный пульс;
- Одышка, обострение астмы;
- Нервные расстройства, приступы страха, различные фобии и мании, рассеянность, забывчивость, усталость и тяжелые мысли.

Некоторые метеопаты ощущают приближение магнитной бури за несколько суток, кому-то тяжело даются непосредственно дни магнитных бурь, кого-то захватывают отголоски разгула стихии.

В любом случае, чтобы как-то уберечь здоровье в неблагоприятные для магнитосферы Земли дни, метеопатам следует выполнять определенный алгоритм правил:
- Занимайтесь физкультурой не менее полчаса в сутки. Выходите на пешие прогулки- пройдите лишнюю остановку пешком, поднимайтесь на этаж по лестнице, минуя лифт. Движение - жизнь.
- Употребляйте в пищу продукты, содержащие клетчатку и цельные зерна, овощи и фрукты;
- Не набирайте лишний вес, меньше ешьте сахар и хлебобулочные изделия из пшеничной муки;
- Пейте в течение дня больше воды;
- Соблюдайте режим дня, высыпайтесь;
- Не нервничайте, будьте добрее к людям, добро всегда возвращается;
- Не курите и не употребляйте алкоголь и наркотики, это убивает вас;
- Закаляйтесь, воздушные ванны и контрастный душ очень полезны для организма.

14 июня магнитное поле нашей планеты находится в покое, небольшие возмущения будут заметны в магнитосфере в утренние и вечерние часы, но их сила неопасна для человека. День обещает быть стабильно спокойным. Отдохните перед бурей, погуляйте в парке, отвлекитесь от проблем и забот.

Как переносят магнитную бурю наши читатели?
Ольга Леонидовна, 49 лет:
- Пропадает сон, засыпаю очень тяжело и тревожно сплю. Болит сердце и голова.
Евгения Сергеевна, 54 года:
- Скачет давление весь день, не могу ничего делать, болят ноги, отекают. Сильные головные боли мучают.
Ирина Павловна, 59 лет:
- Нервничаю, болит голова, мигрень. Очень устаю, ходить трудно, ноги как ватные. Весь день разбитая и злая.

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