11 июля - Начало месяца Зуль-хиджа-2021: традиции и запреты месяца

Двенадцатый месяц лунного календаря в исламе называется Зуль-Хиджа. Этот месяц лунного календаря является одним из самых почитаемых у мусульман и запретным. Это значит, что в течение всего этого месяца запрещено ведение войн, конфликтов, совершения зла, в том числе осуществления кровной мести.
Самыми чтимыми являются первые 10 дней месяца.
В этот месяце у мусульман наступает самый главный праздник в исламе - Курбан-байрам, или праздник жертвоприношения. А перед ним - День стояния на горе Арафа.
Сам праздник Курбан-байрам предваряется совершением паломничества к святым местам в Мекку. И день Арафат - это последний день хаджа. Этот день является постным для тех, кто не совершал паломничества, а для самих паломников пост отменен.
Рекомендовано всем мусульманам, которые не совершают хадж, все первые дней месяца соблюдать пост. Это не является обязательным, но очень рекомендуется.
Не рекомендуется также в первые 10 дней месяца стричь ногти и волосы тем мусульманам, которые собираются приносить жертву в праздник жертвоприношения. Все 10 дней желательно больше и усерднее молиться, больше подавать милостыню. заниматься благотворительностью.