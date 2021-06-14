11 июля - Начало месяца Зуль-хиджа-2021: традиции и запреты месяца
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11 июля - Начало месяца Зуль-хиджа-2021: традиции и запреты месяца

2:20:026/14/2021Фото: pxhere
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Рекомендовано всем мусульманам, которые не совершают хадж, все первые дней месяца соблюдать пост. Это не является обязательным, но очень рекомендуется.

Кааба, Мекка
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Двенадцатый месяц лунного календаря в исламе называется Зуль-Хиджа. Этот месяц лунного календаря является одним из самых почитаемых у мусульман и запретным. Это значит, что в течение всего этого месяца запрещено ведение войн, конфликтов, совершения зла, в том числе осуществления кровной мести.

Самыми чтимыми являются первые 10 дней месяца.

В этот месяце у мусульман наступает самый главный праздник в исламе - Курбан-байрам, или праздник жертвоприношения. А перед ним - День стояния на горе Арафа.

Сам праздник Курбан-байрам предваряется совершением паломничества к святым местам в Мекку. И день Арафат - это последний день хаджа. Этот день является постным для тех, кто не совершал паломничества, а для самих паломников пост отменен.

Рекомендовано всем мусульманам, которые не совершают хадж, все первые дней месяца соблюдать пост. Это не является обязательным, но очень рекомендуется.

Не рекомендуется также в первые 10 дней месяца стричь ногти и волосы тем мусульманам, которые собираются приносить жертву в праздник жертвоприношения. Все 10 дней желательно  больше и усерднее молиться, больше подавать милостыню. заниматься благотворительностью.

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