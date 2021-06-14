Петровское заговенье 2021: Особые запреты и традиции светлого дня
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Петровское заговенье 2021: Особые запреты и традиции светлого дня

3:20:546/14/2021Фото: Pixabay
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Заговеньем называют последний день перед постом. В языческих традициях это был последний день весны и встреча лета. С этим и связывались традиции дня.

девушка
На следующий день начинается Петров пост

Народный праздник Петровское заговенье ежегодно отмечается перед началом апостольского поста, посвященного Петру и Павлу. Дата праздника меняется каждый год, поскольку он привязан к Троице и отмечается в первое после нее воскресенье.

В 2021 году народ будет гулять на этот праздник 27 июня. Завтра - 28 июня - начнется Петров пост. Но раньше, до крещения Руси это был чисто славянский языческий праздник, называемый Ярилино заговенье. Позже, когда начали переплетаться христианские традиции с языческими его переименовали в Петровское, привязанное к Петрову посту.

Заговеньем называют последний день перед постом. В языческих традициях это был последний день весны и встреча лета. С этим и связывались традиции дня.

В этот день народ гулял и веселился с самого раннего утра и до позднего вечера. Жгли костры, утраивали пиршества на берегах рек у костров, девушки и парни водили хороводы, танцевали и пели. Была традиция всем вместе купаться. Старшие ходили от костра к костру, угощаясь, а позже расходились по домам, оставляя молодых людей одних.

В некоторых регионах праздник назывался Яишное заговенье. Принято было готовить яичные блюда и угощать ими всех. Яйцами же расплачивались за возможность покататься на качелях. Плату деньгами за них не брали. но владельцу дарили яйца.

Игра молодых в этот день были на брачную тему и тему любви.

Запреты на Петровское заговенье

В этот день не разрешалось работать. Весь день посвящали празднику.

Запрещалось сегодня сучить веревки и пришивать пуговицы.

Беременным не разрешалось резать и рубить мясо.

Старались в этот день не грустить и не плакать, чтобы не закликать себе настоящее горе на будущий год.

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