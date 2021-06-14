Второе Сретение Владимирской иконы Божией Матери-2021: точная дата, традиции, молитва и запреты дня

Владимирская икона Божией Матери - один из самых почитаемых ликов среди православных людей. Эта икона неоднократно помогала русским людям устоять перед врагом и обратит их в бегство. Трижды она спасали Русь от набегов Татарских и крымских ханов тогда, когда казалось бы уже ничего не могло помочь русским войскам.
Православная церковь установила три даты празднования данной иконы. 3 июня, 6 июля и 8 сентября. Все эти даты являются датами спасения русского народа от нападения и разгрома русских войск и городов крымскими и татарскими ханами.
Самое торжественное празднование устраивается 8 сентября.
Эта икона, несмотря на то, что почитается в даты одерживания побед в войнах, считается не только защитницей от врага. Она есть у очень многих верующих и считается универсальной. К ней обращаются совершенно за разной помощью в совершенно разных житейских ситуациях.
В дни ее почитания желательно вести себя в соответствии с заповедями Божьими, а именно никому не причинять зла, не ругаться, оказывать помощь нуждающимся. Быть добродетельным и не возносить молитвы Богородице со злом в сердце.
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