Полнолуние в июне 2021: Дата и особенные свойства Луны в это время

Первое полнолуние лета 2021 года состоится 24 июня в созвездии Козерога. Полнолуние в это время года часто называют Клубничным, потому что идут первые сборы урожая этой ягоды.
Это полнолуние будет последней ступенью после коридора затмений, который прошел с 26 мая по 10 июня 2021 года. Поскольку влияние затмения от 10 июня длится примерно 2 недели - как раз до следующего обновления фазы Луны.
Что делать в Полнолуние 24 июня?
В это время очень захочется навести порядок в своих мыслях и желаниях. Приоритеты будут меняться, как и планы на будущее. При построении их постарайтесь обращать внимание не только на свои "хочу". но и на реальность, в которой вы живете.
Нужно постараться не впадать в уныние провести время как можно в более позитивном настроении.
Хорошо в это время решать незавершенные дела и обращаться в государственные структуры - все бюрократические процедуры пройдут на удивление гладко и без помех.
благоприятное время для налаживания семейных отношений - укреплять имеющиеся и исправлять испорченные.
Нужно постараться не обращать внимание на то, что вас может одолевать тревожность. Не поддавайтесь унынию, осознавая, что все это влияние полнолуния.
Что нельзя?
Не рекомендуется в этот день посещать парикмахерские и косметологов.
Отложите хирургические вмешательства, если их можно отложить.
Не поддавайтесь эмоциям и не вступайте в конфликты.
Неблагоприятное время для проведения переговоров и принятия новых серьезных решений.