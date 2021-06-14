Полнолуние в июне 2021: Дата и особенные свойства Луны в это время
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Полнолуние в июне 2021: Дата и особенные свойства Луны в это время

6:20:436/14/2021Фото: pxhere
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Хорошо в это время решать незавершенные дела и обращаться в государственные структуры - все бюрократические процедуры пройдут на удивление гладко и без помех.

полнолуние
Луна наберет полную силу в созвездии Козерога

Первое полнолуние лета 2021 года состоится 24 июня в созвездии Козерога. Полнолуние в это время года часто называют Клубничным, потому что идут первые сборы урожая этой ягоды.

Это полнолуние будет последней ступенью после коридора затмений, который прошел с 26 мая по 10 июня 2021 года. Поскольку влияние затмения от 10 июня длится примерно 2 недели - как раз до следующего обновления фазы Луны.

Что делать в Полнолуние 24 июня?

В это время очень захочется навести порядок в своих мыслях и желаниях. Приоритеты будут меняться, как и планы на будущее. При построении их постарайтесь обращать внимание не только на свои "хочу". но и на реальность, в которой вы живете.

Нужно постараться не впадать в уныние провести время как можно в более позитивном настроении.

Хорошо в это время решать незавершенные дела и обращаться в государственные структуры - все бюрократические процедуры пройдут на удивление гладко и без помех.

благоприятное время для налаживания семейных отношений - укреплять имеющиеся и исправлять испорченные.

Нужно постараться не обращать внимание на то, что вас может одолевать тревожность. Не поддавайтесь унынию, осознавая, что все это влияние полнолуния.

Что нельзя?

Не рекомендуется в этот день посещать парикмахерские и косметологов.

Отложите хирургические вмешательства, если их можно отложить.

Не поддавайтесь эмоциям и не вступайте в конфликты.

Неблагоприятное время для проведения переговоров и принятия новых серьезных решений.

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