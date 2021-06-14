Новые санкции против России с 14 июня 2021 ввели против России
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Новые санкции против России с 14 июня 2021 ввели против России

9:20:456/14/2021Фото: pixabay
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На этот раз всем финансовым учреждениям страны запрещено покупать российские рублевые гособлигации

США ввели запрет на покупку российских гособлигаций

С сегодняшнего дня 14 июня вступили в силу новые санкции Америки. Согласно им, все финансовым учреждениям США запрещено покупать новые государственные облигации России в рублях. Отметим, что о новых санкциях Америка заявила еще в апреле. Они запрещают американским финансовым учреждениям покупать российские гособлигации при первичном размещении. Однако по-прежнему есть возможность покупать и продавать российские госбонды на вторичном рынке.
Проще говоря, сейчас расширяется запрет для инвесторов из США на покупку выпусков российских еврооблигаций, который ввели в 2019 году. При этом он распространяется на покупки облигаций федерального займа (ОФЗ) на первичных аукционах, которые проводит российский Минфин. С тех пор Россия дважды выходила на внешние рынки заимствований с еврооблигациями, номинированными в евро.

Минфин России же, в свою очередь, с сегодняшнего дня будет размещать только новые выпуски ОФЗ, отказавшись от доразмещения зарегистрированных ранее серий гособлигаций в целях минимизации рисков вынужденных продаж государственных ценных бумаг отдельными иностранными инвесторами, сообщают РИА новости.

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