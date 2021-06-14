21 июня - Духов день 2021: что сделать сегодня обязательно, а что запрещает церковь
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21 июня - Духов день 2021: что сделать сегодня обязательно, а что запрещает церковь

7:20:166/14/2021Фото: pixabay.com
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На Духов день обычно поминают умерших родственников и близких. Кроме того считается, что этот день следует ходить босиком, потому что можно зарядиться здоровьем и силами на год вперед. Также раньше считалось, что собранные травы в этот день обладают лучшими свойствами.

На Духов день обычно поминают умерших родственников и близких

На понедельник 21 июня у православных христиан выпадает Духов день. Его также называют Праздником Святого Духа. Он всегда наступает после праздника Троицы. День Святого Духа - один из самых важных праздников православного календаря.
Духов день, вместе с Троицкой субботой раньше являлся днем, когда нужно хорошим словом вспомнить умерших людей без покаяния и отпевания в церкви. Также тех, кто умер от самоубийства, от алкоголизма или утопленников, тех кому церковь давала разрешения хоронить на кладбище. Считалось, что панихида, отслуженная по ним, поможет беспризорным душам обрести хотя бы временное успокоение.
Что стоит делать
На Духов день обычно поминают умерших родственников и близких. Кроме того считается, что этот день следует ходить босиком, потому что можно зарядиться здоровьем и силами на год вперед. Также раньше считалось, что собранные травы в этот день обладают лучшими свойствами.
Чтобы уберечь себя, свою семью и дом от злых сил, несут в церковь и освященную березовую веточку, которая будет самым сильным оберегом в течение года. После чего многие идут на кладбище, где кладут березовые ветки и устраивают трапезу. Но еду, которая осталась, с собой забирать нельзя.
Что нельзя делать
В Духов день не стоит работать с почвой.

Считается, что на праздник земля богата новым урожаем, поэтому категорически запрещено работать на земле, чтобы случайно не повредить будущий урожай. Всю работу с почвой лучше перенести на другой день.
Кроме того, Духов день считается большим церковным праздником и многие верят, что, как и на Троицу, нельзя стирать, убирать, шить. Лучше уделить время отдыху и приятным обрядам.

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