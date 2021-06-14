Банда пьяных малолеток устроила драку у дома "Юриста" в центре Бердска. Соседи вызывали полицию дважды
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Банда пьяных малолеток устроила драку у дома "Юриста" в центре Бердска. Соседи вызывали полицию дважды

11:13:516/14/2021,Алиса ЕршоваФото: Аллы
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На Лелюха, 7 постоянно проходят сборища подростков: они курят, пьют, слушают громкую музыку и дерутся.

Пьяные подростки подрались между собой на Лелюха, 7 возле рынка
Пьяные подростки подрались между собой на Лелюха, 7 возле рынка

13 июня на Лелюха, 7 подрались между собой пьяные подростки: огромная толпа молодежи Бердска стекалась к дому с большой табличкой «Юрист». Подростки много кричали, шумели, затем дошло и до драки. Через открытое окно очевидец событий слышала ругань, брань, звонки по телефону с просьбой приехать и разобраться.

- Один был избит, сидел на поребрике вдоль дороги, рядом было несколько человек, оказывали, вероятно, поддержку... Само избиение не видела, так как листва деревьев закрывает обзор, - рассказала редакции «Курьер. среда. Бердск» 14 июня Алла
, жительница дома напротив.

Прямо во дворе избивали друг друга подростки на Лелюха, 7
Прямо во дворе избивали друг друга подростки на Лелюха, 7

Разборки устроили прямо на детской площадке. Алла вызвала полицию по телефону 112, попросила приехать и разобраться с пьяными и дерущимися подростками. Через некоторое время подростки разделились на несколько групп и вышли из двора, перешли на противоположную сторону улицы.

Подростки ругались и звонили по телефону, просили «приехать, разобраться»
Подростки ругались и звонили по телефону, просили «приехать, разобраться»

- Возле «юриста» стояло две машины. И две женщины (не знаю, приехали они по просьбе или все время там находились), но было понятно, что женщины знают подростков. Одна из женщин ругала одного из водителей на предмет пьяной езды за рулем... Потом открыла дверь «юриста» и часть подростков вместе с женщинами вошли, - рассказывает женщина подробности драки возле своего дома.

Полиция вскоре действительно приехала на место происшествия, но не остановилась и проехала мимо, развернулась - возможно, предполагает Алла Высоцкая, для маневра. Однако полицейская машина пропала из виду. Через 50 минут полицию пришлось вызывать повторно - подростки опять вернулись на детскую площадку за домом и продолжили драку, правда, уже меньшим составом.

- При повторном обращении меня соединили с дежурной частью, где полицейские заверили, что уже есть задержанные, пообещали приехать снова и разогнать остальных, - говорит Алла Высоцкая.

- У этого «юриста» частенько по ночам, возможно, и днем (днем на это никто не обращает внимание), а по ночам слышны разбирательства по телефону, танцы под громкую музыку, все это делают подростки! Они входят и выходят именно из дверей «юриста». Закономерности не замечала... Но не редко, - делится Алла Высоцкая.

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Что могут делать пьяные подростки в конторе юриста?

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