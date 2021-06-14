Как горячие пирожки, раскупают однушки за 1,7 млн руб. в заброшке Минобороны уже бизнесмена Голубева в Бердске. ЖК "Военный городок" начнут заселять с декабря 2021

Все больше и больше бердчан интересует продажа недвижимости бизнесменом Голубевым на землях Минобороны в Бердске.
Напомним, что недостроенные дома бизнесмен Виктор Голубев купил на аукционе 19 марта 2021 года за 60,9 млн руб. В домах расположено 150 квартир, первоначально предназначавшихся для военных и их семей. До продажи долгострой простоял на земле 12 лет.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", цена за квадратный метр в 1-комнатной квартире 37 м² равна 42 703 рублей.
Сегодня, 11 июня, в объявлении на "Авито" указано, что цена "однушки" 37 м² или 37,3 м² составляет 1 700 000 рублей. В описании объявления отмечается, что сдача дома планируется на 1 квартал 2022 года. Присутствует выбор этажей. Однако адрес расположения указан на ул. Авиаторов, 4.
По телефону указанному в объявлении разъяснили, что пока строительство идет, сайт "Авито" привязывает объект автоматически к жилому дому на ул. Авиаторов. Возводящийся жилой комплекс будет именоваться как "Военный городок". Сдача ЖК предполагается к концу 2021 года.
- Примерно в декабре люди зайдут на ремонт. Регистрация квартир займет 1,5- 2 месяца,- сообщили по телефону.
Как выяснилось, в настоящее время по дому выполняются большие работы по канализации и электричеству. Высокая трава, которой поросла территория, исчезнет. Вместо нее будут парковки, детские площадки. Также будет еще один дом. Сейчас начата внутренняя отделка квартир. Рабочие вовсю устанавливают пластиковые окна в пятиэтажном панельном доме. Отмечается, что дом будет разукрашен тремя цветами: синим, белым и оранжевым.
- Прежде чем выкупить дом, заказывали экспертизу. Дом в очень хорошем состоянии. Плиты бетонные, которые делали во времена СССР по ГОСТу,- сообщил эксперт недвижимости.
В настоящее время около 20 "однушек" в ЖК "Военный городок" распродано. Средняя цена двухкомнатных квартир - 2 300 000 рублей. Впрочем, трехкомнатные квартиры брать не торопятся. Пять из них разрешено продать по цене 3 100 000 рублей. Ценник "трешек" составляет 3 400 000 рублей. Скорее всего из них в будущем будут делать две "однушки".
К слову, пока ипотеки на данное жилье нет.
Адрес отдела продаж, указанный в объявлении, совпадает с адресом многопрофильной компании "Кристалл".
Ранее директор ООО АН "Кристалл" Владимир Белов отвечал журналисту «Курьер. Среда. Бердск», что застройщик пока не имеет конкретных планов на купленный участок.
Стоит отметить, что компания "Стройрегионсервис" продает 2-комнатные квартиры в строящемся доме микрорайона "Поэзия" за 2 750 000 рублей. А все однушки уже распроданы - их средняя цена составляла 2 500 000 рублей за 39 квадратных метров. Напомним, сегодня в России действует льготная ипотека с 5,5% в год. Именно из-за этого жители Бердска скупают квартиры в новостройках - зачем переплачивать за вторичное жилье, когда можно приобрести квартиру у застройщика.
Разница в 800 000 рублей ошеломляющая. Очевидно, жителей Бердска не беспокоит, что дома ранее принадлежащие Минобороны простояли в заброшенном состоянии более 15 лет.