В Москве нашли 13-летнего подростка, который спал пьяным возле магазина

В Москве прокуратура начала проверку по факту происшествия возле магазина на северо-западе столица. Там нашли пьяного 13-летнего мальчика, который спал прямо возле торговой точки. Отметим, что произошло все в минувшее воскресенье, 13 июня, возле продуктового магазина в Щукино. Ребенок был в состоянии сильного алкогольного опьянения.
В настоящее время проверкой по данному факту занимается Хорошевская межрайонная прокуратура. Они устанавливают все обстоятельства и причины инцидента. Также правоохранителям предстоит найти родителей подростка. Скорее всего, на них наложат крупный штраф за то что ребенок находился на улице в состоянии сильного алкогольного опьянения.