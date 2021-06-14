В Москве нашли 13-летнего подростка, который спал пьяным возле магазина
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В Москве нашли 13-летнего подростка, который спал пьяным возле магазина

10:47:346/14/2021Фото: pixabay
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Прокуратура столицы начала проверку по данному факту, они выяснит все обстоятельсва и подробности произошедшего.

Пьяный 13-летний мальчик спал у магазина в Москве

В Москве прокуратура начала проверку по факту происшествия возле магазина на северо-западе столица. Там нашли пьяного 13-летнего мальчика, который спал прямо возле торговой точки. Отметим, что произошло все в минувшее воскресенье, 13 июня, возле продуктового магазина в Щукино. Ребенок был в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В настоящее время проверкой по данному факту занимается Хорошевская межрайонная прокуратура. Они устанавливают все обстоятельства и причины инцидента. Также правоохранителям предстоит найти родителей подростка. Скорее всего, на них наложат крупный штраф за то что ребенок находился на улице в состоянии сильного алкогольного опьянения.

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