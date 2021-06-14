Где похоронили ангелочка, выброшенного мамой в одной маечке с 6 этажа в Самаре: Мертвую девочку забрала прабабушка
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Где похоронили ангелочка, выброшенного мамой в одной маечке с 6 этажа в Самаре: Мертвую девочку забрала прабабушка

11:17:116/14/2021,Алиса ЕршоваФото: Соцсети
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Волонтеры собрали 109 тысяч рублей на прощание с малышкой.

10 июня 3-летнюю Настеньку похоронили в р.п. Новая Майна
10 июня 3-летнюю Настеньку похоронили в р.п. Новая Майна
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Утром 8 июня маленькая 3-летняя Настенька из Самары упала с балкона: пьяная мать, Анна Рузанкина, вывесила ее за майку и кричала, чтобы напугать дочку. Майка порвалась и ребенок свалился насмерть с 6 этажа. Скорую вызвал местный рабочий, заходивший в дом. Девочка кричала перед смертью «Мама, я боюсь, боюсь».

Мать находится под стражей со дня убийства - она до сих пор в СИЗО, за убийство ребенка по неосторожности ей хотят дать два года реального срока, как сообщают СМИ.

- Девочку уже похоронили, похоронили в селе в Ульяновской области. Из морга труп забрали прабабушка с бабушкой, - рассказала 10 июня редакции «Курьер. Среда. Бердск» активистка Виктория Яновна, которая собирала деньги на похороны малышки.

Забрать труп ребенка из морга на Тухачевского было некому: отца у девочки нет, в свидетельстве о рождении стоит прочерк. Затем в Самару приехала прабабушка и бабушка 3-летней Настеньки. 10 июня «ангелочка» похоронили в рабочем поселке Новая Майна в Мелекесском районе Ульяновской области.

- Все мы ей <прабабушке - прим. ред.> переводили деньги, 109 тысяч получилось, - рассказала редакции активистка.

На деньги, собранные на базе паблика Подслушано Самара, малышку достойно похоронили недалеко от Димитровграда. Ее тело покоится рядом с уже умершими родственниками.

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