В Новосибирске на крыше ВАЗ-2107 пьяная молодежь станцевала лезгинку. Смотрите видео

Полиция Новосибирска начала проверку по факту танцев на крыше «семерки» на улице Ленина областной столицы. Напомним, все произошло в минувшее воскресенье, 13 июня. В дежурной части рано утром получили сообщение о громкой музыке и целой топе людей на улице Ленина. На место приехали сразу два экипажа ДПС. Правоохранители предупредили всех собравших об ответственности за нарушение общественного порядка, после чего компания разошлась.
Но видеозапись мероприятия попала в соцсети и теперь стражи порядка начали проверку. Устанавливаются организаторы мероприятия, а также владелец поврежденного транспортного средства. По результатам проверки будут приняты решения в соответствии с действующим законодательством.
Напомним, видеозапись появилась в группе АСТ-54. На кадрах видно, что забралась на крышу автомобиля и танцует лезгинку, а рядом стоят еще десятки человек. Как отметил автор видео, все происходило около пяти утра.