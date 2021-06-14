Центр занятости населения Бердска обнародовал новые данные о вакансиях в Бердске. Всего в городе есть 131 предложение о работе. Разброс заработной платы разнообразный - от 16 000 рублей до 70 000 рублей. Например, грузчик может получать до 22 000 рублей в месяц. А в другой компании - до 50 000 рублей. А уборщик территорий - до 16 000 рублей. Рабочему металлургического производства, рабочему по завеске деталей на автоматизированной линии полимерной окраски обещают зарплату в размере 40 000 рублей.
Работа в Бердске: Грузчика на зарплату 50 000 рублей срочно разыскивает компания
11:24:116/14/2021
Всего центр занятости населения предлагает 131 вакансию.
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