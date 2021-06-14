Работа в Бердске: Грузчика на зарплату 50 000 рублей срочно разыскивает компания
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
14.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Работа в Бердске: Грузчика на зарплату 50 000 рублей срочно разыскивает компания

11:24:116/14/2021Фото: pixabay.com
0

Всего центр занятости населения предлагает 131 вакансию.

Работа есть разная

Центр занятости населения Бердска обнародовал новые данные о вакансиях в Бердске. Всего в городе есть 131 предложение о работе. Разброс заработной платы разнообразный - от 16 000 рублей до 70 000 рублей. Например, грузчик может получать до 22 000 рублей в месяц. А в другой компании - до 50 000 рублей. А уборщик территорий - до 16 000 рублей. Рабочему металлургического производства, рабочему по завеске деталей на автоматизированной линии полимерной окраски обещают зарплату в размере 40 000 рублей.

Вакансии Бердска от 15 июня 2021

Несчастье случилось с сестрой Шойгу: первые подробности
«До последнего ходил на работу»: Россия понесла тяжелую утрату
Три возраста, когда человек резко стареет: запомни
Людям с этой группой крови повезло - инфаркт им не грозит
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Какие признаки сразу выдают, что человек часто выпивает
Дочь Урганта в белье в метро возмутила Сеть (фото)
В деле застреленного полицейским россиянина новый поворот
Звоночки предракового состояния, а мы часто это не замечаем
вакансииработа
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Нашли подходящую?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Можно ли работать в огороде на Устинов день 14 июня и что нельзя строить, чтобы не было пожара
    11:20:21 6/14/2021
    Можно ли работать в огороде на Устинов день 14 июня и что нельзя строить, чтобы не было пожара
    Где похоронили ангелочка, выброшенного мамой в одной маечке с 6 этажа в Самаре: Мертвую девочку забрала прабабушка
    11:17:11 6/14/2021
    Где похоронили ангелочка, выброшенного мамой в одной маечке с 6 этажа в Самаре: Мертвую девочку забрала прабабушка
    БердскБанда пьяных малолеток устроила драку у дома "Юриста" в центре Бердска. Соседи вызывали полицию дважды
    11:13:51 6/14/2021
    Банда пьяных малолеток устроила драку у дома "Юриста" в центре Бердска. Соседи вызывали полицию дважды
    В Новосибирске на крыше ВАЗ-2107 пьяная молодежь станцевала лезгинку. Смотрите видео
    11:06:49 6/14/2021
    В Новосибирске на крыше ВАЗ-2107 пьяная молодежь станцевала лезгинку. Смотрите видео
    В Москве нашли 13-летнего подростка, который спал пьяным возле магазина
    10:47:34 6/14/2021
    В Москве нашли 13-летнего подростка, который спал пьяным возле магазина
    14 июня - Всемирный день донора крови: лучшие открытки и поздравления для тех, кто спасает жизнь
    10:40:48 6/14/2021
    14 июня - Всемирный день донора крови: лучшие открытки и поздравления для тех, кто спасает жизнь
    БердскМорг в Бердске закрывается с 15 июня 2021. Куда увезут жертв криминальной смерти?
    10:31:35 6/14/2021
    Морг в Бердске закрывается с 15 июня 2021. Куда увезут жертв криминальной смерти?
    БердскОнлайн некролог: Кто умер с 01.06 по 09.06.2021 в Бердске
    10:27:49 6/14/2021
    Онлайн некролог: Кто умер с 01.06 по 09.06.2021 в Бердске
    Россия-Бельгии в первом матче чемпионата Европы по футболу 2021: Счет 0:3
    10:26:13 6/14/2021
    Россия-Бельгии в первом матче чемпионата Европы по футболу 2021: Счет 0:3
    Гороскоп на 15 июня 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
    10:20:18 6/14/2021
    Гороскоп на 15 июня 2021 года: самое главное для каждого индивидуально