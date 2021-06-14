Можно ли работать в огороде на Устинов день 14 июня и что нельзя строить, чтобы не было пожара
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
14.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Можно ли работать в огороде на Устинов день 14 июня и что нельзя строить, чтобы не было пожара

11:20:216/14/2021Фото: Wikimedia Commons
0

В этот день полезно было отправляться в леса и поля за лечебными травами. Но строго не разрешалось вырывать растения с корнями - иначе самому можно было смертельно заболеть.

пара, влюбленные, любовь,
Сегодня благоприятный день, чтобы объясниться в любви

По юлианскому календарю именно 14 июня начиналось лето. Православные сегодня почитают мученика Иустина, а потому в народе день называли Устиновым днем.

Главный приоритет этого дня был - любовь и семейные отношения. В этот день не разрешалось мужчинам обижать женщин, а виновные в побоях и изменах мужья обязаны были прилюдно и громко просить прощения у своей жены. Те, кто этого не делал, лишались всяческого общения и поддержки от односельчан и соседей. Их презирали, а кроме того, считалось, что от них отвернется вся удача.

Влюбленным полагалось сегодня как можно времени больше проводить вместе и объяснять друг другу в любви. Если парень девушке не нравился, ей нужно было вручить ему или воткнуть ивовый прут между своими и его следами, "отрезая" его от себя. А незамужним девушкам сегодня не позволялось выходить на улицу, потому что ей попадется ленивый жених или жених-болтун или врун.

Этот день считался пограничным между весной и летом, он отгораживал два времени года. А потому строго запрещалось сегодня возводить настоящие заборы вокруг дома или своего участка, ставить любые ограждения - это могло быть чревато пожарами.

Для работы в огороде день считали неподходящим. Но можно было сегодня сеять в полях гречиху.

В этот день полезно было отправляться в леса и поля за лечебными травами. Но строго не разрешалось вырывать растения с корнями - иначе самому можно было смертельно заболеть. Отчасти и поэтому запрещалось работать в огороде - никакого влияние на корни растений, даже вредных, быть не должно.

Перед сбором трав полагалось поклониться лучу на все 4 стороны и попросить прощения за то, что вы его беспокоите.

Приметы 14 июня

Мокрый и резкий ветер - к долгому ненастью.

Хорошая погода будет, если у муравейников много копошится муравьев.

Засвистели бурундуки - погода испортится.

Зазвенели сосны в лесу - к скорой буре.

Рожь зацвела - хороший улов карпа будет.

Оксана Баюл обратилась к Зеленскому с резким призывом
Ощущения, которые всегда появляются незадолго до инфаркта
Известно о роли иностранцев из окружения Ельцина в развале СССР
Инсульт после Covid: что пишут СМИ о смерти сестры Шойгу
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Вся правда о том, как организм переносит Covid-вакцину в старости
Экспертиза останков пилота MH17 раскрыла неприятную правду
Российский врач описал ощущения перед инфарктом
Внезапная смерть сестры Шойгу: что сказал Мишустин
огородтрадициипраздникизапретыУстинов деньможно ли работать
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

У вас есть любимый человек?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Где похоронили ангелочка, выброшенного мамой в одной маечке с 6 этажа в Самаре: Мертвую девочку забрала прабабушка
    11:17:11 6/14/2021
    Где похоронили ангелочка, выброшенного мамой в одной маечке с 6 этажа в Самаре: Мертвую девочку забрала прабабушка
    БердскБанда пьяных малолеток устроила драку у дома "Юриста" в центре Бердска. Соседи вызывали полицию дважды
    11:13:51 6/14/2021
    Банда пьяных малолеток устроила драку у дома "Юриста" в центре Бердска. Соседи вызывали полицию дважды
    В Новосибирске на крыше ВАЗ-2107 пьяная молодежь станцевала лезгинку. Смотрите видео
    11:06:49 6/14/2021
    В Новосибирске на крыше ВАЗ-2107 пьяная молодежь станцевала лезгинку. Смотрите видео
    В Москве нашли 13-летнего подростка, который спал пьяным возле магазина
    10:47:34 6/14/2021
    В Москве нашли 13-летнего подростка, который спал пьяным возле магазина
    14 июня - Всемирный день донора крови: лучшие открытки и поздравления для тех, кто спасает жизнь
    10:40:48 6/14/2021
    14 июня - Всемирный день донора крови: лучшие открытки и поздравления для тех, кто спасает жизнь
    БердскМорг в Бердске закрывается с 15 июня 2021. Куда увезут жертв криминальной смерти?
    10:31:35 6/14/2021
    Морг в Бердске закрывается с 15 июня 2021. Куда увезут жертв криминальной смерти?
    БердскОнлайн некролог: Кто умер с 01.06 по 09.06.2021 в Бердске
    10:27:49 6/14/2021
    Онлайн некролог: Кто умер с 01.06 по 09.06.2021 в Бердске
    Россия-Бельгии в первом матче чемпионата Европы по футболу 2021: Счет 0:3
    10:26:13 6/14/2021
    Россия-Бельгии в первом матче чемпионата Европы по футболу 2021: Счет 0:3
    Гороскоп на 15 июня 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
    10:20:18 6/14/2021
    Гороскоп на 15 июня 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
    Жуткий пожар в Новосибирске в ночь на 14 июня: Два сибиряка экстренно госпитализированы в тяжелом состоянии
    9:57:31 6/14/2021
    Жуткий пожар в Новосибирске в ночь на 14 июня: Два сибиряка экстренно госпитализированы в тяжелом состоянии