Можно ли работать в огороде на Устинов день 14 июня и что нельзя строить, чтобы не было пожара

По юлианскому календарю именно 14 июня начиналось лето. Православные сегодня почитают мученика Иустина, а потому в народе день называли Устиновым днем.
Главный приоритет этого дня был - любовь и семейные отношения. В этот день не разрешалось мужчинам обижать женщин, а виновные в побоях и изменах мужья обязаны были прилюдно и громко просить прощения у своей жены. Те, кто этого не делал, лишались всяческого общения и поддержки от односельчан и соседей. Их презирали, а кроме того, считалось, что от них отвернется вся удача.
Влюбленным полагалось сегодня как можно времени больше проводить вместе и объяснять друг другу в любви. Если парень девушке не нравился, ей нужно было вручить ему или воткнуть ивовый прут между своими и его следами, "отрезая" его от себя. А незамужним девушкам сегодня не позволялось выходить на улицу, потому что ей попадется ленивый жених или жених-болтун или врун.
Этот день считался пограничным между весной и летом, он отгораживал два времени года. А потому строго запрещалось сегодня возводить настоящие заборы вокруг дома или своего участка, ставить любые ограждения - это могло быть чревато пожарами.
Для работы в огороде день считали неподходящим. Но можно было сегодня сеять в полях гречиху.
В этот день полезно было отправляться в леса и поля за лечебными травами. Но строго не разрешалось вырывать растения с корнями - иначе самому можно было смертельно заболеть. Отчасти и поэтому запрещалось работать в огороде - никакого влияние на корни растений, даже вредных, быть не должно.
Перед сбором трав полагалось поклониться лучу на все 4 стороны и попросить прощения за то, что вы его беспокоите.
Приметы 14 июня
Мокрый и резкий ветер - к долгому ненастью.
Хорошая погода будет, если у муравейников много копошится муравьев.
Засвистели бурундуки - погода испортится.
Зазвенели сосны в лесу - к скорой буре.
Рожь зацвела - хороший улов карпа будет.