Математики назвали дату третьей волны коронавируса в Новосибирской области в 2021 году

Ученые из Федерального исследовательского центра информационных и вычислительных технологий сделали прогноз, который касается дат пика и окончания пандемии коронавируса в Новосибирске. По их мнению, новая математическая модель имеет некоторые ограничения. Так, например, в ней не учтена потеря иммунитета переболевшим населением, а также вероятное возникновение новых штаммов вируса. Для того чтобы оценить заболеваемость и возможность заражения новыми штаммами вируса, ученые брали информация от оперативного штаба региона.
Исходя из данных, которые предоставили специалисты, третья волна коронавирусной инфекции может настигнуть регион летом этого года. И вполне вероятно, что она будет выше несмотря на проводимую вакцинацию. Число умерших пациентов с коронавирусной инфекцией может достичь 3,7 тысяч человек, при нынешнем уровне около 1950 человек.
А вот финал пандемии ждут в начале следующего года, а общее число умерших прогнозируется на уровне около 20 700 человек.